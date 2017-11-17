ສຫລ ປະກາດ ກ່ຽວກັບ ການຈັບ ສະມາຊິກ ກຸ່ມ MS-13 ຈຳນວນ 267 ຄົນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງກົດໝາຍ ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ກ່ຽວ
ກັບການຈັບກຸມ ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ MS-13 ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມອັນທະພານ ທີ່ກໍ່ຄວາມຮຸນ
ແຮງເກືອບ 300 ຄົນທີ່ລັດຖະບານທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ ຈະກຳຈັດໃຫ້ໝົດສິ້ນໄປຈາກ ຖະໜົນຫົນທາງຂອງອາເມຣິການັ້ນ.
ການຈັບກຸມດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນໃນໄລຍະສອງສາມອາທິດຜ່ານມາ ໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນ
ນຶ່ງຂອງການປາບປາມຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມອັນທະພານຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ມີລະຫັດວ່າ “ປະຕິບັດການ
Raging Bull.” ການປະຕິບັດງານພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າ
ເມືອງ ແລະພາສີຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຈັບກຸມສະມາຊິກຂອງກຸ່ມອັນທະພານ MS-13
ຈຳນວນ 214 ຄົນໃນສະຫະລັດ ແລະ 53 ຄົນ ຢູ່ໃນປະເທດ El Salvador ຊຶ່ງເປັນ
ຖານປະຕິບັດງານໃຫຍ່ຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່.
ການປະຕິບັດງານທີ່ແບ່ງອອກເປັນສອງຂັ້ນແມ່ນແນໃສ່ສະມາຊິກກຸ່ມຂອງ MS-13
ແລະຕາໜ່າງການເງິນ ໃນທົ່ວໂລກຂອງພວກເຂົາ ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ ພາຍໃຕ້ລັດຖະບານ
ຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີບາຣັກ ໂອບາມາ ແຕ່ໄດ້ເພີ້ມຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂຶ້ນພາຍໃຕ້
ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີທຣຳ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ນະຄອນວໍຊິງຕັນວ່າ ການປະຕິບັດງານຂັ້ນ
ທຳອິດ ເປັນເວລາປີເຄິ່ງ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ໃນເດືອນກັນຍາຜ່ານມາແລະໄດ້ຈັບກຸມສະ
ມາຊິກຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ 51 ຄົນ ຢູ່ປະເທດ El Salvador.
ສຳລັບຂັ້ນທີສອງ ຊຶ່ງເລີ້ມຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 8 ຕຸລາຫາ 11 ພະຈິກ ໄດ້ພາໃຫ້ມີການຈັບ ກຸມຄັ້ງຫລ້າສຸດຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະ El Salvador.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ ທ່ານ Jeff Sessions ກ່າວວ່າ ການຈັບກຸມ
ດັ່ງກ່າວແມ່ນບາດກ້າວສຳຄັນໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານປະທານາທິບໍ
ດີທຣຳທີ່ຈະກຳຈັດກຸ່ມ MS-13 ຊຶ່ງສະມາຊິກຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີສ່ວນພົວພັນ ໃນຄະດີຄາດຕະກຳທີ່ສຳຄັນໆຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ.
ທ່ານ Sessions ກ່າວໃນການປະກາດກ່ຽວກັບການຈັບກຸມນີ້ວ່າ “ປະທານາທິບໍດີ
ທຣຳໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທຳຫລຸດການກໍ່ອາຊະຍາກຳແລະທັບມ້າງກຸ່ມອາຊະຍາ
ກຳຂ້າມຊາດແລະພວກເຮົາກໍຈະດຳເນີນການຢ່າງບໍ່ຢຸດຢ່ອນກ່ຽວກັບຈຸດມຸ່ງໝາຍ
ດັ່ງກ່າວ. ນັ້ນຄືວ່າເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ໜ່ວຍປາບປາມການລັກລອບ
ຄ້າຢາເສບຕິດຂອງພວກເຮົາໃຊ້ທຸກກົດໝາຍທີ່ມີຢູ່ ເພື່ອຈັບກຸມ ດຳເນີນຄະດີ ລົງ
ໂທດ ແລະຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ກຸ່ມ MS-13 ໄດ້ຮັບທຶນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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