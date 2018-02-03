ສປຊ ເອົາບາດກ້າວ ປາບປາມ ການລວນລາມ ທາງເພດ ຢູ່ໃນຖັນແຖວ ຂອງຕົນ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການເອົາບາດກ້າວໃໝ່ເພື່ອປົກປ້ອງ ພະນັກງານຂອງຕົນຈາກການຖືກລວນລາມທາງເພດຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກແລະນຳເອົາ ຜູ້ລ່ວງລະເມີດມາລົງໂທດ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານອານໂຕນີີໂອ ກິວເຕເຣສ ກ່າວຕໍ່
ພວກນັກຂ່າວ ໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາ ຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ ມີການລວນລາມທາງ
ເພດເກີດຂຶ້ນ ບໍ່ວ່າໃນເວລາໃດ ຫຼືໃນສະຖານທີ່ແຫ່ງໃດ. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ດີ ກ່ຽວກັບວັດ
ທະນະທຳທີ່ຄອບງຳໂດຍພວກຜູ້ຊາຍທີ່ແຜ່ກວ້າງໃນວົງການລັດຖະບານ ພາກສ່ວນ
ເອກກະຊົນ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະແມ່ນກະທັງ ຢູ່ໃນຂົງເຂດວຽກງານ ຂອງກຸ່ມ ສັງຄົມພົນລະເຮືອນ.”
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບຂໍ້ລິເລີ້ມໃໝ່ ຫລັງຈາກມີການເຄື່ອນ
ໄຫວເພີ້ມຂຶ້ນ ຂອງຂະບວນການສາກົນ ເພື່ອນຳເອົາພວກລ່ວງລະເມີດ ມາລົງໂທດ ໃນການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ.
ຂະບວນການສື່ສັງຄົມ ຮວມທັງ #MeToo ແລະ #TimesUp ຊຶ່ງເລີ້ມຂຶ້ນຢູ່ໃນອຸດ
ສາຫະກຳຮູບເງົາ ແລະເປີດເຜີຍຜູ້ກຳກັບທີ່ມີອິດທິພົນ ຜູ້ອຳນວຍການ ແລະດາລາ ໄດ້ແຜ່ກວ້າງອອກໄປສູ່ສັງຄົມ. ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ອາຊີບວຽກ
ງານ ຂອງຜູ້ທີ່ມີອິດທິພົນ ຫຼາຍໆຄົນ ຢູ່ໃນອົງການສື່ມວນຊົນ ພວກນັກການເມືອງ ແລະພວກນັກທຸລະກິດ ສິ້ນສຸດລົງ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກໍບໍ່ໄດ້ມີການຍົກເວັ້ນ. ໜັງສືພິມ ເດິກາດຽນຂອງອັງກິດ ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ການສືບສວນທີ່ຍືດຍາດໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ໂດຍກ່າວອ້າງເຖິງພະນັກ
ງານ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສິບກວ່າຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸຊື່ ທີ່ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າແມ່ນ
ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ໃນການລວນລາມທາງເພດ ຫຼືແມ່ນກະທັງການປຸກປ້ຳທາງເພດ ຢູ່ໃນ
ບ່ອນເຮັດວຽກ ໃນຮອບຫ້າປີທີ່ຜ່ານມານີ້.
ມີຫລາຍໆຄົນກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຢ້ານກົວທີ່ຈະໄປລາຍງານ ກ່ຽວກັບການລ່ວງ
ລະເມີດດັ່ງກ່າວ ຍ້ອນຢ້ານວ່າ ຈະຖືກແກ້ແຄ້ນ ແລະຖືກໄລ່ອອກຈາກວຽກ ຢູ່ທີ່ສະ
ຫະປະຊາຊາດ.
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