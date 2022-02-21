ອົງການ UNICEF ໄດ້ປະກາດ ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ບັນດາຄູ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ

ອົງການ UNICEF ໄດ້ປະກາດໃນມື້ວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນທີ່ໃຊ້ເພື່ອລະບົບການສຶກສາທັງໝົດກ່ຽວກັບຄູຢູ່ໃນ ອັຟການິສຖານ ສໍາລັບເດືອນມັງກອນ ແລະເດືອນກຸມພາ, ໂດຍກ່າວວ່າ ການດໍາເນີນງານດັ່ງກ່າວຈະຍັງຄົງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງລະບົບການສຶກສາສໍາລັບເດັກນ້ອຍຍິງແລະຊາຍ ໃນໄວຮຽນທຸກໆຄົນ.
ການຈ່າຍເງິນທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ ເຊິ່ງເປັນຈໍານວນເງິນເທົ່າກັບ 100 ໂດລາຕໍ່ເດືອນ ກັບຄູນຶ່ງຄົນ ຈະເປັນປະໂຫຍດ ສໍາລັບຄູຜູ້ຊາຍ ແລະຄູແມ່ຍິງປະມານ 194,000 ຄົນໃນທົ່ວປະເທດຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເປັນເວລາ 6 ເດືອນ.
ອົງການ UNICEF ກ່າວໃນຖະແຫຼງການວ່າ ໜ່ວຍງານ ແລະປະເທດພັນທະມິດໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຮັບຮູ້ເຖິງ “ບົດບາດອັນສໍາຄັນ” ທີ່ຄູເຫຼົ່ານີ້ມີໜ້າທີ່ຕໍ່ການສຶກສາຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ສໍາລັບນັກຮຽນທີ່ເຂົ້າມາຮໍ່າຮຽນໃນໂຮງຮຽນຂອງລັດປະມານ 8,800,000 ຄົນ.
ທ່ານໂມຮໍາເມັດ ອາໂຢຢາ (Mohamed Ayoya), ໂຕແທນຂອງ ອົງການ UNICEF ປະຈຳປະເທດ ກ່າວວ່າ “ຫຼັງຈາກຫຼາຍເດືອນຂອງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ແລະຄວາມຍາກລໍາບາກສໍາລັບຄູຫຼາຍໆຄົນ, ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີ ທີ່ຈະຂະ ຫຍາຍການຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນໃຫ້ແກ່ຄູຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຂອງລັດໃນອັຟການິສຖານ ຜູ້ທີ່ພະຍາຍາມໃຊ້ເວລາໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ໃນໃນທຸກໆຍາມ.”
ທ່ານ ອາໂຢຢາ ກ່າວວ່າ UNICEF ມີຄວາມຕ້ອງການເງິນເພີ້ມ 250 ລ້ານໂດລາເພື່ອທີ່ຈະສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອຄູຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຂອງລັດຕໍ່ໄປ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ບໍລິຈາກຊ່ວຍເຫຼືອໜ່ວຍງານໃນການໃຫ້ທຶນເລີ້ມຕົ້ນ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ເຂົ້າຢຶດປະເທດດ້ວຍກຳລັງໃນກາງເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ, ກຸ່ມຕາລິບານໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກແມ່ຍິງກັບຄືນໄປເຮັດວຽກໃນດ້ານການແພດ, ການສຶກສາ ແລະເປີດມະຫາວິທະຍາໄລຂອງເອກະຊົນ ແລະຂອງລັດໃຫ້ແກ່ການສຶກສາສໍາລັບແມ່ຍິງ, ໃນຂະນະທີ່ເດັກນ້ອຍຍິງໃນລະດັບມັດທະຍົມກໍກັບຄືນໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນໃນຈໍານວນປະມານ 12 ຂອງທັງໝົດ 34 ແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ.
ຜູ້ປົກຄອງຂອງກຸ່ມອິສລາມຫົວຮຸນແຮງໃໝ່ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະອະນຸຍາດເດັກນ້ອຍຍິງ ກັບຄືນໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນ ພາຍໃນທ້າຍເດືອນມີນາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ໂດຍໄດ້ຕ້ອງຕິຕໍ່ຄວາມຫຼ້າຊ້າໃນຂໍ້ຈໍາກັດທາງການເງິນ ແລະເວລາທີ່ໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ນັກຮຽນແມ່ຍິງສາມາດກັບຄືນເຂົ້າໄປສຶກສາຮໍ່າຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນໄດ້ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ຊາເຣຍ ຂອງອິສລາມ.
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