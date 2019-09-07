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ອັດ​ຕາ​ຄົນ​ຫວ່າງ​ງານ ​ໃນນະ​ຄອນ​ຫຼ​ວງວຽງ​ຈັນ ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ເຖິງ 2 ເປີ​ເຊັນ

ງ​ານ​ຊຸມ​ນຸມ​ໃນ​ຕະ​ຫລາດ​ນັດ​ການ​ຊອກ​​ຫາວຽກ​ເຮັດງານ​ທໍ​າ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ບັນ​ຫາ​ການ​ຫ​ວ່າງ​ງານໃນ​ເຂດ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ ມີ​ອັດ​ຕາ​ເກີນ​ກວ່າ 2 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​
ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ງານ​ທັງ​ໝົດ ໂດຍ​ມີ​ສາ​ເຫດ​ມາ​ຈາກ​ສະ​ພາ​ວະ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຕົກຕ່ຳ ແລະ​ອັດ​ຕາ
​ຄ່າ​ຈ້າງ​ທີ່​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ຄ່າ​ຄອງ​ຊີບ​ທີ່​ເປັນ​ຈິງ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ເມືອງ​ລາວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ​ນາງລຳ​ພອຍ ສີ​ອັກ​ຄະ​ຈັນ ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນກ​ແຮງ​ງານ ແລະ​ສະຫ​ວັດ​ດີ​ການ​ສັງ​ຄົມ
ນະ​ຄອນວຽງ​ຈັນ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ດ້ານ​ແຮງ​ງານ​ ໃນ​ປີ
2019 ນີ້ ຄື​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ອັດ​ຕາ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ບໍ່​ເກີນ 2 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​
ຈຳ​ນວນ​ແຮງ​ງານ​ທັງ​ໝົດ ພ້ອມ​ທັງ​ຈະ​ມີ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເພື່ອ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ຝີ​ມື​ແຮງ​ງານ
​ໃຫ້​ໄດ້ 15,000 ຄົນ ແລະ​ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຈ້າງ​ງານ​ໃໝ່​ໃຫ້ໄດ້ 35,000 ຄົນ ດ້ວຍ
​ການ​ຈັດ​ງານ​ຕະ​ຫຼາດ​ນັດ​ແຮ​ງ​ງານ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ໂອ​ກາດ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ໃຊ້​ແຮງ​ງານ ແລະ​ຜູ້
ອອກ​ແຮງ​ງານ ໄດ້​ພົບ​ປະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ເພື່ອ​ຕົກ​ລົງ​ຈ້າງ​ງານລະ​ຫວ່າງ​ກັນ​ໄດ້​ໂດຍ​ກົງ.

ສຳ​ລັບ​ການ​ຈັດ​ງານ​ຕະ​ຫຼາດ​ນັດ​ແຮງ​ງານ​ໃນ​ປີ 2019 ນີ້ ​ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນໃນວັນ​ທີ 16 ຫາ
20 ຕຸ​ລາ ທີ່​ສູນ​ການ​ຄ້າ​ລາວ ITECC ຊຶ່ງ​ນອກ​ຈາກ​ຈະ​ມີ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເອກ​ກະ​ຊົນ​ກວ່າ 250
ລາຍ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ແລະ​ຄາດ​ຫວັງ​ໄວ້​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ການ​ຕົກ​ລົງ​ຈ້າງ​ງານ​ໃໝ່​ ຫຼາຍກວ່າ 3,000
ຄົນ ​ແລ້ວ​ກໍ​ຍັງ​ຈະ​ມີ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຕົບ​ແຕ່ງ​ໂຕະ​ອາ​ຫານ​ແບບ​ພື້ນ​ຖານ ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ
​ແກະ​ສະ​ລັກ​ຜັກ ແລະ​ໝາກ​ໄມ້ ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ແຕ່ງ​ຊົງຜົ​ມ​ເຈົ້າ​ສາວ ແລະ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ
​ແຕ່ງ​ເລັບ ທັງ​ຍັງ​ຈະ​ມີ​ການ​ສໍ​າ​ມະ​ນາເພື່ອ​ແນະ​ແນວ​ອາ​ຊີບ ແລະ​ການ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ຈັດ​
ຫາງານ​ທາງ​ເວັບ​ໄຊຕ໌ ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ ຮວມ​ເຖິງ​ການ​ປະ​ກັນ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ອີກ​ດ້ວຍ.

ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ​ລ​າວ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ສ​ະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​
ຕົກ​ຕ່ຳ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ໄພ​ພິ​ບັດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ​ສົງ​ຄາມ​ການ​ຄ້າ​ລະ​ຫວ່າງ​
ສະ​ຫະ​ລັດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາກັບ​ຈີນ​ນັ້ນ ກໍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ຈ້າງ​ງານ​ໃນ​ລາວ​ຕົກ​ຕ່ຳ​ລົງ​ຢ່າງ​ຫລີກ​
ລ່ຽງບໍ່​ໄດ້​ດ້ວຍ​ເຊັ່ນ​ກັນ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ການ​ຫວ່າງງ​ານ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຮຽນ ແລະ
​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທີ່​ຈົບ​ການ​ສຶກ​ສາ​ອອກ​ມາ​ໃໝ່​ນັ້ນ ຖື​ເປັນ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ຮຸນ​ແຮງ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້
ດັ່ງ​ທີ່ ​ທ່ານ​ນາງລຳພອຍ ​ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:
“ສຳ​ລັບ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຫັ້ນ ກະ​ແມ່ນ​ການ​ຫວ່າງງ​ານ​ກະ​ຖື​
ວ່າ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ​ກະ​ແມ່ນ​ພໍ່​ແມ່​ເຂົາ​ເຈົ້າກະມີ​ວຽກ​ໃຫ້​ລູກ​ເຮັດ ຫຼື​ວ່າ​ປະ​ກອບ​ອາ​ຊີບ​
ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຊ່ວຍ​ພໍ່​ແມ່​ຂາຍ​ເຄື່ອງ​ຂາຍ​ຂອງ ຊ່ວຍ​ພໍ່​ແມ່​ເນາະ ຖື​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກະ
​ພໍ​ມີ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ ແຕ່​ໃນ​ນັ້ນ​ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ຈຳ​ນວນ​ນັກ​ຮຽນໆ​ຈົບ ແລະ​ກາ​ນ​ໄປ​
ປະ​ກອບ​ອາ​ຊີບ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຮຽນ​ຈົບ​ມາ​ຫັ້ນ ກະ​ຖື​ວ່າ​ກະ​ຍັງ​ມີ​ຈຳ​ນວນ​ຈຳ​ກັດ.”

ທາງ​ດ້ານ​ທ່ານ​ຫລ້າ​ສາຍ ນວນ​ທະ​ສິງ ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນກ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ​ປ່າ​ໄມ້​ເຂດ​ນະ
​ຄອນ​ຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າການ​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ພາກ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ແລະ ​ພ​າກ​ບໍ​ລິ​ການ
ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ​ທີ່​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ໄດ້​ເປັນ​ຜົນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພື້ນ​ທີ່​ການ
​ຜະ​ລິດ​ດ້ານ​ກະ​ສິ​ກຳ​ໃນ​ເຂດ​ນະ​ຄອນ​ຫຼ​ວງວຽງ​ຈັນ​ລົດ​ລົງ​ນັບ​ມື້ ທັງ​ຍັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ກຳ​ລັງ
​ແຮງ​ງານ​ໃນ​ພາກ​ກະ​ສິ​ກຳ​ມີ​ຈຳ​ນວນ​ລົດ​ນ້ອຍ​ລົງ​ດ້ວຍ​ນັ້ນ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​
ຢ່າງ​ຍິ່ງ ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້ ດ້ວຍ​ການ​ເພີ້ມ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ຂອງ​ການ​ຜະ
​ລິດ​ດ້ານ​ກະ​ສິ​ກຳ​ຢ່າງ​ຮີບ​ດ່ວນ​ທີ່​ສຸດ ທັງ​ນີ້​ດ້ວຍ​ການ​ສົ່​ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ນຳ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ກົນ​ຈັກ
ແລະ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ຜະ​ລິດ​ໃຫ້​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ທັງ​ຍັງ​ຈະ​ຕ້ອງ​ລົດ​
ກຳ​ລັງ​ແຮງງ​ານ​ໃນ​ພາກ​ກະ​ສິ​ກຳ​ລົງ​ໃຫ້​ໄດ້​ສະ​ເລ່ຍ 10 ເປີ​ເຊັນຕໍ່​ປີ ຈາກ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ເຖິງ​
ປີ 2020 ອີກ​ດ້ວຍ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ທອງ​ລຸນ ສິ​ສຸ​ລິດ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ​ຍອມ​ຮັບ​ວ່າ ຝີ​ມື​ແຮງ​ງານ​ລາວ
ຍັງ​ຫ່າງ​ໄກ​ຈາກ​ລະ​ດັບ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ສາ​ກົນ ຊຶ່ງ​ເຮັດໃຫ້​ຕ້ອງ​ເລັ່ງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເພື່ອ
​ໃຫ້​ສາ​ມາດ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໃຫ້​ໄດ້ ໂດຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ວາງ​
ເປົ້າ​ໝາຍ​ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແຮງ​ງານ​ຝີ​ມື​ໃຫ້​ໄດ້ 658,000 ກວ່າ​ຄົນ ພາຍໃນ​ປີ 2020 ແຕ່
​ອົງ​ການ​ແຮງ​ງານ​ສາ​ກົນ (ILO) ກໍ​ລະ​ບຸ​ວ່າ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ຈະ​ຕ້ອງ​ສົ່ງ​ເສີມ​ເອກ​ກະ​
ຊົນ​ຕ່າງ​ຊາດໃຫ້​ລົງ​ທຶນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ສືກ​ສາ​ຊັ້ນ​ສູງ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ເພາະ​ການ​
ຂາດ​ງົບ​ປະ​ມານ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ກໍ່​ຕັ້ງ​ສະ​ຖາ​ນ​ສຶກ​ສາ​ຊັ້ນ​ສູງ​ໄ​ດ້​ພຽງ
​ພໍ ໂດຍ​ມະ​ຫາ​ວິທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ຮອງ​ຮັບ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ໄດ້ 11,000 ກວ່າຄົນ ແຕ່​
ມີ​ນັກ​ຮຽນ​ຈົບ​ມັດ​ທະ​ຍົມ​ປາຍກວ່າ 60,000 ຄົນ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ.

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