ສະພາບທີ່ເບິ່ງຄ້າຍກັບວ່າເປັນປົກກະຕິ ໄດ້ກັບຄືນມາສູ່ຮົງກົງແລ້ວ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ພາຍຫລັງທີ່ມີການປະທະກັນລະຫວ່າງຕຳຫລວດ ແລະພວກປະທ້ວງທີ່ຄັດຄ້ານຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍສົ່ງຄົນຮ້າຍຂ້າມແດນ ທີ່ເປັນເລື້ອງຖົກຖຽງກັນຢູ່ ຊຶ່ງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ ສົ່ງຕົວຜູ້ຕ້ອງສົງໄສວ່າ ໄດ້ກໍ່ອາດຊະຍາກຳ ໄປດຳເນີນຄະດີຢູ່ຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ນັ້ນ.
ພວກປະທ້ວງພາກັນເກັບເອົາແກັດກ່ອງເຄື່ອງໃຊ້ສອຍ ຢູ່ຈະຕຸລັດຮູບປັ້ນຂອງ ຮົງກົງໄປ ໃນເຊົ້າວັນພະຫັດມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ຕຳຫລວດປາບການຈາລະຈົນຢືນເບິ່ງຢູ່.
ຝົນຕົກໜັກໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດມື້ນີ້ ໄດ້ກີດກັນບໍ່ໃຫ້ມີການປະທ້ວງຄັ້ງໃໝ່ຂຶ້ນ ພາຍຫລັງທີ່ມີການປະທ້ວງ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໂດຍພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ຫລາຍພັນຄົນ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສຳນັກງານໃຫຍ່ຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ແລະສະພານິຕິບັນຍັດປິດລົງ ໃນມື້ທີ່ສະພາດັ່ງກ່າວຈະທຳການອະທິປາຍກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍການສົ່ງຄົນຮ້າຍຂ້າມແດນສະບັບນັ້ນ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ໃສ່ໝວກກັນກະທົບ ແລະ ຖືເຄື່ອງກຳບັງໄວ້ ໄດ້ຍິງລະເບີດນ້ຳຕາ, ກະສຸນປືນຢາງ ແລະສີດສະເປໝາກເຜັດ ໃສ່ພວກປະທ້ວງ ທີ່ບາງຄົນກໍໄດ້ປີນຮົ້ວຕັນທາງຂຶ້ນ ແລະໂຍນສິ່ງຂອງຕ່າງໆ ໃສ່ຕຳຫລວດນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຖອຍໄປ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ໂຮງໝໍເວົ້າວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍ 72 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ການເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ບັງຄັບໃຫ້ສະພານິຕິບັນຍັດເລື່ອນກອງປະຊຸມໃນວັນພຸດວານນີ້ ທີ່ພວກສະມາຊິກສະພາ ມີກຳນົດຈະທຳການອະພິປາຍ ກ່ຽວກັບນິຕິກຳທີ່ຖືກສະເໜີໄປນັ້ນ. ສະພານິຕິບັນຍັດກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ຍັງບໍ່ມີການກຳນົດມື້ອື່ນໃດ ເພື່ອຈະທຳການອະພິປາຍ ກ່ຽວກັບນິຕິກຳນີ້ເທື່ອ.
ນາງແຄັດຕີ ແລມ (Katie Lam) ຜູ້ປະທ້ວງຄົນນຶ່ງເວົ້າວ່າ ລາວແລະຄົນອື່ນໆ ກຳລັງລໍຖ້າລວມຕົວເຂົ້າກັນຢູ່ ເມື່ອໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າສະພານິຕິບັນຍັດໄດ້ທຳການ ເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ໄປ ກ່ຽວກັບນິຕິກຳສະບັບນັ້ນຢູ່.
ເຖິງແມ່ນ ລັດຖະບານໄດ້ປະກາດໄປວ່າ ຫ້ອງການຂອງສະພານິຕິບັນຍັດແລະ ຂອງລັດຖະບານໄດ້ຖືກປິດໄວ້ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ກໍຕາມ, ນາງແລມເວົ້າວ່າ ພວກເດີນຂະບວນກໍຍັງກຽມຕົວ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຖ້າຫາກສະພາບການມີການປ່ຽນແປງ.
ນາງແລມກ່າວວ່າ "ປະທານສະພານິຕິບັນຍັດມີສິດທີ່ຈະເປີດກອງປະຊຸມໃນເວລາໃດກໍໄດ້ ສະນັ້ນ ພວກເຮົາກຽມພ້ອມ ທີ່ຈະປະທ້ວງໃນພາຍຫລັງ ເມື່ອໃດຫາກມີກອງປະຊຸມເປີດຂຶ້ນ.”
ເບິ່ງວີດິໂອກ່ຽວກັບຂ່າວນີ້
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະມີການສົ່ງຕົວຜູ້ກະທຳຜິດໄປໃຫ້ຈີນທີ່ມີລະບົບກົດໝາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫລວງຫລາຍນັ້ນ ໄດ້ເປັນການເຕືອນໃຫ້ຄົນ ຢູ່ໃນເກືອບທຸກພາກສ່ວນຂອງຮົງກົງ ນັບແຕ່ກຸ່ມນັກທຸລະກິດສາກົນ ຈົນເຖິງສະມາຄົມດ້ານກົດໝາຍ ແລະພັກຕ່າງໆ ທີ່ສະໜັບສະໜຸນປະຊາທິປະໄຕ ໃຫ້ຕື່ນຕົວ.
ການປະທ້ວງຕ່າງໆໃນວັນພຸດວານນີ້ ແມ່ນເຕືອນໃຫ້ຫວນເຖິງການປະທ້ວງເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ໃນປີ 2014 ນັ້ນຫຼາຍ ໂດຍທີ່ມີທັງຄວາມຮູ້ສຶກໂກດເຄືອງແລະ ຄວາມເດັດດ່ຽວສູງກວ່າ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດໃຫ້ການອ່ານຄຳອິພິປາຍກ່ຽວກັບນິຕິກຳຄັ້ງທີ່ສອງຊັກຊ້າໄປ ໄດ້ຢ່າງສຳເລັດຜົນກໍຕາມ ແຕ່ວ່າ ຜູ້ນຳແຄຣີ ແລມ (Carrie Lam) ກໍໄດ້ສະແດງອອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານນາງຈະບໍ່ຍອມເລີກລົ້ມຄວາມຕັ້ງໃຈເລີຍ.
ຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງທີ່ສົ່ງເຖິງປວງຊົນໃນຮົງກົງໃນຕອນບ່າຍໆ ຂອງວັນພະຫັດມື້ນີ້, ທ່ານນາງແລມ ໄດ້ຕຳໜິພວກປະທ້ວງໃນອັນ ທີ່ທ່ານນາງເອີ້ນວ່າ “ການກໍ່ຈາລະຈົນ” ທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນມາ ແຕ່ທ່ານນາງກໍບໍ່ໄດ້ສໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລັດຖະບານຈະເລີກລົ້ມ ຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການດັດແກ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການນຳສົ່ງຄົນຮ້າຍຂ້າມແດນຂອງຕົນເລີຍ.
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