ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ຍັງຄົງມີຕໍ່ໄປ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຖືສະຖານະພາບ ການປົກປ້ອງຊົ່ວຄາວ ໃນ ສະຫະລັດ

ດົນກວ່າເຄິ່ງປີເຂົ້າສູ່ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ນັ້ນ, ອະນາຄົດຂອງໂຄງການມະນຸດສະທຳ ສະຫະລັດ ທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍທົດສະວັດ ແລະ ຊະຕາກຳຂອງຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຫຼາຍພັນຄົນຜູ້ທີ່ເພິ່ງ ພາອາໄສມັນແມ່ນຍັງມືດມົວ, ສັບສົນ ແລະ ກັງວົນໃຈສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດນັ້ນ.
ການອະນຸຍາດຕໍ່ຄົນຂອງບາງປະເທດທີ່ຖືກທຳລາຍໂດຍຄວາມຂັດແຍ້ງທາງດ້ານອາວຸດ ຫຼື ໄພພິ ບັດທຳມະຊາດນັ້ນ, ສະຖານະພາບການຖືກປົກປ້ອງຊົ່ວຄາວ ຫຼື TPS ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບສະຖານະພາບນັ້ນອາໄສຢູ່ ແລະ ເຮັດວຽກໃນ ສະຫະລັດ ສຳລັບໄລຍະເວລາທີ່ຈຳກັດ.
ລັດຖະບານຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະສິ້ນສຸດການປົກປ້ອງຊົ່ວ ຄາວສຳລັບຄົນຈາກຫຼາຍປະເທດ, ຈົນກໍ່ໃຫ້ເກີດການຄັດຄ້ານຈາກສານ ແລະ ສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ອະນາຄົດຂອງໂຄງການນັ້ນ, ເຊິ່ງລັດຖະສະພາໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 1990.
ລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ໃຊ້ອຳນາດສູງສຸດເພື່ອຕໍ່ສະຖານະພາບການຖືກປົກປ້ອງຊົ່ວຄາວ ແລະ ກຳຈັດໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງການຖືກເນລະເທດອອກໃນທັນທີ. ແຕ່ເຖິງແມ່ນຈະມີທ່າທີທີ່ເປັນມິດຂອງລັດຖະບານໃນປັດຈຸບັນຕໍ່ສະຖານະພາບການຖືກປົກປ້ອງຊົ່ວຄາວນັ້ນກໍຕາມ, ຄຳຖາມຕ່າງໆ ແມ່ນຍັງຄົງມີຢູ່ ກ່ຽວກັບ ປະສິດທິພາບໄລຍະຍາວຂອງໂຄງການທີ່ວ່ານັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ການໄກ່ເກຍທີ່ມາຈາກການຟ້ອງຮ້ອງໂດຍສະຫະພັນສັງຄົມເສລີ ອາເມຣິກັນ ຍັງສືບຕໍ່ມີຢູ່, ອີງຕາມທ່ານນາງ ຈູເລຍ ເຈແລັດ (Julia Gelatt) ນັກວິເຄາະນະໂຍບາຍ ອະວຸໂສຢູ່ສະຖາບັນນະໂຍບາຍຄົນເຂົ້າເມືອງ.
ທ່ານນາງ ເຈແລັດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງໄດ້ຖືກເຈລະຈາແທ້, ການຕົກ ລົງຈະເປັນຄືແນວໃດ. ມັນຈະຟື້ນຟູສະຖານະພາບການຖືກປົກປ້ອງຊົ່ວຄາວສຳລັບປະເທດພວກນີ້ທັງໝົດຫຼືບໍ່ ຫຼືສຳລັບຈຳນວນນຶ່ງຂອງປະເທດພວກນີ້.”
ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ເນັ້ນໜັກ ກ່ຽວກັບ ອົງປະກອບ “ຊົ່ວຄາວ” ຂອງສະຖານະ ພາບການຖືກປົກປ້ອງຊົ່ວຄາວນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານແມ່ນກຳລັງກົດດັນລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ໃຫ້ປ້ອງກັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ດົນເທົ່າທີ່ຈະດົນໄດ້ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຄງການດັ່ງກ່າວອອກ.
ທ່ານ ອອສກາ ຊາຄອນ (Oscar Chacon), ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງກຸ່ມຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ອາລຽນຊາ ອາເມຣິກາ (Alianza Americas) ໄດ້ກ່າວໃນ ອີເມລ ທີ່ໄດ້ສົ່ງເຖິງວີໂອເອວ່າ “ມັນມີການເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາເພື່ອຊັກຊວນລັດຖະບານ ທ່ານ ໄບເດັນ ແລະ ທ່ານນາງ ແຮຣິສ ໃຫ້ອະນຸ ຍາດການກຳນົດສະຖານະພາບທີ່ຖືກປົກປ້ອງຊົ່ວຄາວໃໝ່ສຳລັບຄົນຈາກປະເທດ ກົວເຕມາລາ, ຮອນດູຣາສ, ແອລ ຊາລວາດໍ, ແລະ ນິກາຣາກົວ ຜູ້ທີ່ໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ ແລ້ວ. ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ຖືກປົກປ້ອງໃນປັດຈຸບັນຖືກປົກປ້ອງຕໍ່ໄປ, ແຕ່ມັນຍັງຈະຂະຫຍາຍການປົກປ້ອງໃຫ້ຄົນເພີ່ມເຕີມອີກ.”