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​ສ​ປ​ຊ ເວົ້າ​ວ່າ ກຸ່ມກະ​ບົດ​ຮູ​ຕີ ບໍ່​ຍອມ​​ໃຫ້ຕົນ ​ເຂົ້າ​ໄປຫາ​ຖັງ​ເກັບ​ແກ່ນ​ພືດ​ ເພື່ອ​ເອົາ​ມາ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ ​ເຢ​ເມນ​ກິນ​ໄດ້

ທະ​ຫານ​ຂອງ​ຝ່າຍ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ສົມໃນ​ເຢ​ເມນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໜຸນ​ຫລັງ​ຈາກຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣັບ​ເບຍ ຢືນ​ຍາມ​ຢູ່ໃກ້ຖັງ​ເກັບ​ເມັດ​ພືດ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ Red Sea Mills ໃນ​ເມືອງ​ທ່າ​ເຮືອ​ໂຮ​ເດ​ດາ ໃນ​ວັນ​ທີ 22 ມັງ​ກອນ, 2019

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ຫົວ​ໜ້າ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳຂອງ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ພວກ​ກະ​ບົດ​ຮູ​ຕີ​ຂອງ​ເຢ​ເມນອະ​ນຸ​ຍາດໃຫ້ພະ​ນັກ​ງານ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ ​ເຂົ້າໄປ​ເອົາ​ເມັດ​ພືດ​ພັນ​ຕ່າງໆ ທີ່​ສາ​ມາດ​ເອົາ​ມາ​ລ້ຽງ​ເກືອ​ຄົນ​ທີ່​ຫີວ​ໂຫຍ​ຫລາຍ​ລ້ານ​ຄົນ​ນັ້ນ​ໄດ້.
ເມັດ​ພືດ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ​ໄດ້​ຖືກ​ເກັບ​ໄວ້ ຢູ່​ໃນ​ຖັງ​ເກັບ​ແກ່ນ​ພືດຢູ່ໃນເ​ມືອງທ່າ​ເຮືອ​ໂຮ​ເດ​ດາ ແລະ​ກຳ​ລັງ​ຈະ​ເສຍ​ຄຸນ​ໄປ​ແລ້ວ.

ທານ ມາກ ໂລ​ຄັອກ​ຄ໌ ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫລງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຢ່າງ​ໜັກ​ທີ່​ວ່າ ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ໂຮງ​ສີຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ ໂຮງ​ສີ​ໃນ​ເຂດ​ທະ​ເລ​ແດງ ຫລ​ືRed Sea Mills ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ໂຮ​ເດ​ດານັ້ນ​ໄດ້ ນັບ​ແຕ່​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ ປີ 2018 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ.” ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປວ່າ “ມີ​ເມັດ​ພືດ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ເອົາ​ໄປ​ລ້ຽງ​ຄົນ 3 ລ້ານ 7 ແສນ​ຄົນ​ກຸ້ມ​ເປັນ​ເດືອນ ແມ່ນ​ເອົາ​ໄວ້​ລ້າໆ ແລະ​ອາດ​ຈະ​ເນົ່າ​ໄປ ຢູ່​ໃນ​ຖັງ​ເກັບ​ແກ່ນ​ພືດ​ຂອງ​ໂຮງ​ສີ​ນັ້ນໄດ້ ດົນ​ກວ່າ 4 ເດືອນ​ມາ​ແລ້ວ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມີ​ຄົນ​ເກືອບ​ຮອດ 10 ລ້ານ​ ຄົນ ຢູ່​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ເກືອບ​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ໂຣກ​ຫີວໂຫຍກັນ​ໄປ​ໝົດ​ແລ້ວ.”

ກອງ​ເມັດ​ພືດ​ທີ່​ເນົ່າ​ເປື່ອຍຢູ່​ໃນ​ສາງຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດໂຮງ​ສີ​ໃນ​ເຂດ​ທະ​ເລ​ແດງ ຫລື Red Sea Mills ຂອງ​ເຢ​ເມນ ຢູ່​ເມືອງ​ໂຮ​ເດ​ດາ, ວັນ​ທີ 22 ມັງ​ກອນ, 2019
ກອງ​ເມັດ​ພືດ​ທີ່​ເນົ່າ​ເປື່ອຍຢູ່​ໃນ​ສາງຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດໂຮງ​ສີ​ໃນ​ເຂດ​ທະ​ເລ​ແດງ ຫລື Red Sea Mills ຂອງ​ເຢ​ເມນ ຢູ່​ເມືອງ​ໂຮ​ເດ​ດາ, ວັນ​ທີ 22 ມັງ​ກອນ, 2019

ໃນ​ເດືອນ​ພະ​ຈິກ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ຄະ​ນ​ະ​ທະ​ຫານ​ປະ​ສົມ​ທີ່​ນຳ​ພາ​ໂດຍ​ຊາ​ອຸ​ດີ ໄດ້​ຢຶດ​ເອົາຂົງ​ເຂດ​ທີ່​ໂຮງ​ສີ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ ໂຮງ​ສີໃນ​ເຂດ​ທະ​ເລ​ແດງ​ຕັ້ງ​ຢູ່ນັ້ນ​ ກັບ​ຄືນ​ມາ ຢູ່​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ບັ້ນ​ນຶ່ງ​ທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ເພື່ອ​ຕ້ານ​ກັບ​ພວກ​ກະ​ບົດຮູ​ຕີ ກ່ອນ​ຈະ​ມີ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັນ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ສະ​ຕັອກ​ໂຮມ ທີ່ໄດ້​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ຢຸດ​ຍິງ​ ແບບ​ມີ​ຄວາມ​ແຕກ​ຫັກ​ໄດ້​ງ່າຍສຳ​ລັບ​ເຂດ​ເມືອງ​ໂຮ​ເດ​ດານັ້ນ. ແຕ່​ພວກ​ຮູ​ຕີ ໄດ້​ຄວບ​ຄຸມ​ເອົາ​ທາງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຫາ​ຖັງ​ແກ່ນ​ພືດ​ຕ່າງໆ ແລະ​ທ່ານ ໂລ​ຄັອກ​ເວົ້າ​ວ່າ ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ ບໍ່​ຍອມ​ປ່ອຍ​ໃຫ້ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ຂ້າມ​ເສັ້ນ​ແດນນັ້ນ​ ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຫາ​ໂຮງ​ສີ​ແຫ່ງ​ນັ້ນ​ໄດ້.

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