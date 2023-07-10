ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເຕືອນວ່າ ຊູດານ ປະເຊີນກັບ 'ສົງຄາມກາງເມືອງແບບເຕັມອັດຕາ' ໃນຂະນະທີ່ການໂຈມຕີທາງອາກາດສັງຫານ 22 ຄົນ

ຄວາມຂັດແຍ້ງຂັ້ນຮຸນແຮງຂອງຊູດານ ທີ່ກໍາລັງຈະເຂົ້າສູ່ “ສົງຄາມກາງເມືອງແບບເຕັມອັດຕາ” ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງ ໄປທົ່ວພູມິພາກ, ອົງ ການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ເຕືອນໃນວັນອາທິດວານນີ້ ລຸນຫຼັງມີການໂຈມຕີທາງອາກາດໃສ່ຄຸ້ມທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍໄດ້ສັງຫານພົນລະເຮືອນຫຼາຍກວ່າ 20 ຄົນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ລາຍງານວ່າ “ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 22 ຄົນ ແລະມີພົນລະເຮືອນບາດເຈັບເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ” ຈາກສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ອະທິ ບາຍວ່າ ເປັນການໂຈມຕີທາງອາກາດ ໃນວັນເສົາແລ້ວນີ້ ຢູ່ເມືອງໂອມເດີແມນ (Omdurman) ເຊິ່ງເປັນເມືອງເອື້ອຍນ້ອງຂອງນະຄອນຫຼວງຄາຣ໌ທູມ, ໃນບໍລິ ເວນເຂດ ດາ ອາລ-ຊາລາມ (Dar al-Salam) ໂດຍມີຄວາມໝາຍວ່າ “ບ້ານແຫ່ງສັນຕິພາບ” ໃນພາສາອາຣັບ.
ລຸນຫຼັງເປັນເວລາເກືອບສາມເດືອນຂອງສົງຄາມລະຫວ່າງນາຍພົນທີ່ເປັນຄູ່ແຂ່ງ, ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ເປັນເຫດການຫຼ້າສຸດທີ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ພໍໃຈຢ່າງແຮງຍິ່ງຂຶ້ນ.
ມີປະຊາຊົນປະມານ 3,000 ຖືກສັງຫານໄປແລ້ວຢູ່ໃນເຫດການຄວາມຂັດແຍ້ງດັ່ງກ່າວນີ້, ບັນດາຜູ້ລອດຊີວິດລາຍງານກ່ຽວກັບ ຄື້ນຟອງຂອງຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ແລະຜູ້ເຫັນເຫດການໄດ້ກ່າວວ່າ ຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍ ແມ່ນເປົ້າໝາຍຂອງການສັງຫານ. ການປຸ້ນສະດົມ ໄດ້ແຜ່ລາມເປັນວົງກວ້າງ, ແລະອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ເຕືອນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເກີດອາຊະຍາກໍາຕໍ່ຕ້ານມະນຸດຊາດຢູ່ພູມິພາກ ດາຟົວ (Darfur).
ວີດີໂອທີ່ຖືກໂພສລົງໃນເຟສບຸກ ໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮ່າງກາຍທີ່ແຍກອອກຈາກກັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ຖືກປົກຄຸມຢູ່ບາງສ່ວນຂອງພື້ນດິນ ລຸນຫຼັງການໂຈມຕີທາງອາກາດ. ໃນນັ້ນ, ມີແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນທີ່ລວມຢູ່ໃນບັນ ດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍ.