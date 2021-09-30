ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເຕືອນກ່ຽວກັບ ສະພາບການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ທີ່ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ

ໂຄສົກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານສແຕັບຟານ ດູຈາຣິກ ໄດ້ກ່າວເຕືອນໃນວັນພຸດວານນີ້ ກ່ຽວກັບສະພາບການດ້ານສາທາລະນະສຸກທີ່ຊຸດໂຊມລົງຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ຊຶ່ງກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ເຂົ້າຢຶດອຳນາດໃນເດືອນສິງຫາຫຼັງຈາກທີ່ກອງ ກຳລັງຂອງສະຫະລັດແລະພັນທະມິດ ໄດ້ຖອນອອກໄປ ພາຍຫຼັງການສູ້ລົບ ມາໄດ້ 20 ປີ.
ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສະຫລຸບປະຈຳວັນ ທ່ານດູຈາຣິກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມີການຫລຸດລົງໃນການເຂົ້າເຖິງການຮັກສາສຸຂະພາບ ໃນກໍລະນີຂອງພະຍາດໝາກສຸກແລະຖອກທ້ອງ ທີ່ກຳລັງສູງຂຶ້ນນັບມື້ ການຮັບມືກັບໂຣກລະຍາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຊັກຊ້າລົງ ແລະກໍມີການຟື້ນຄືນມາຂອງພະຍາດໂປລີໂອ.
ໂຄສົກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ອົງການອະນາໄມໂລກ ຫຼື WHO ໄດ້ລາຍງານວ່າ ພຽງ 17 ເປີເຊັນ ຂອງສະຖານບໍລິການສຸຂະພາບ ຫຼາຍກວ່າ 2,300 ແຫ່ງຊຶ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກທະນາຄານໂລກນັ້ນ ແມ່ນປະຕິບັດງານໄດ້ຢ່າງສົມບູນ ແລະວ່າ ສອງສ່ວນສາມຂອງສະຖານທີີ່ດັ່ງກ່າວ ຂາດແຄນຢາປິ່ນປົວທີ່ຈຳເປັນ.
ອົງການ WHO ກໍາລັງເຮັດວຽກກັບບັນດາຜູ້ບໍລິຈາກເພື່ອເຮັດຄໍ້າຊູສາສະຖານບໍລິການສຸຂະພາບນັ້ນໄວ້ ບໍ່ໃຫ້ການເສຍຊີວິດເພີ້ມສູງຂຶ້ນ ຕາມທີ່ທ່ານດູຈາຣິກ ໄດ້ກ່າວໄປ. ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ອົງການອາຫານໂລກ ຫຼື WFP ແລະອົງການກອງທຶນສາກົນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື UNICEF ໄດ້ໝັ້ນໝາຍໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ ທີ່ຈະເພີ້ມວຽກງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນອັຟການິສຖານຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍມີທີມງານດ້ານສຸຂະພາບແລະໂພສະນາການເຄື່ອນທີ່ໃໝ່ເຖິງ 100 ທີມ.
ທ່ານດູຈາຣິກ ຍັງໄດ້ບອກບັນດານັກຂ່າວວ່າ ອົງການກອງທຶນດ້ານປະຊາກອນຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກ່າວວ່າພວກແພດພະດຸງຄັນໃນທົ່ວອັຟການິສຖານ ແມ່ນສືບຕໍ່ປະຕິບັດງານ ນຳເອົາການຮັກສາປິ່ນປົວຊ່ວຍຊີວິດທີ່ສຳຄັນແກ່ພວກແມ່ຍິງແລະຍິງສາວທັງຫຼາຍທີ່ຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ອົງການຮຽກຮ້ອງດ່ວນ ຫຼື Flash Appeal ຂອງອັຟການິສຖານ ຂໍທຶນ 606 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ 11 ລ້ານຄົນສໍາລັບຊ່ວງໄລຍະທີ່ເຫຼືອຂອງປີນີ້ ໃນການປ້ອງກັນການສູນເສຍຊີວິດ ແລະການພັດພາກຈາກຖິ່ນຖານ ທີ່ສາມາດຫຼີກເວັ້ນໄດ້ນັ້ນ ແລະການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກລຳບາກ. ການຮຽກຮ້ອງຂໍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍອົງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກແຈ້ງອອກໄປ ເພື່ອຮັບມືກັບວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳໃໝ່ ດ້ານການສຸກເສີນ ຫຼື ໄພພິ ບັດຕ່າງໆເປັນຕົ້ນ.
ການຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ່ວນ ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນແລ້ວ 22 ເປີເຊັນ ອີງຕາມອົງການປະສານງານດ້ານມະນຸດສະທຳຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຊຶ່ງມີທຶນຈຳນວນ 135 ລ້ານໂດລາ.
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