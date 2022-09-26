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ວັນຈັນ, 26 ກັນຍາ 2022
ລາວ

ສ​ະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ເຕືອນ​ວ່າ​ ມີ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ ໃນ​ການກໍ່​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ຈາກໂຮງ​ກາ​ຊິ​ໂນ ແລະເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພິ​ເສດ​ ໃນ​ ເຂດ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ

ໂຮງ​ກາ​ຊິ​ໂນ Kings Romans ຂອງ​ຈີນ​ຢູ່​ເມືອງຕົ້ນ​ເຜິ້ງ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດພິ​ເສດ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງລາວຢູ່​ແຄມ​ເມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ທີ່​ເປັນ​ບ່ອນ​ຈອດ​ກັນ​ຂອງ​ຊາຍ​ແດນ​ລາວ, ໄທ ແລະ​ມຽນ​ມາ, ພາບ​ຖ່າຍ​ວັນ​ທີ 8 ເມ​ສາ, 2015

ການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ບໍ່ມີ​ການກວດກາຂອງກຸ່ມທຸລະກິດທີ່​ເຮັດແບບ​ຕາມ​ໃຈ ແລະ ກາຊີໂນ ຢູ່ໃນແລະຢູ່ເຂດອ້ອມແອ້ມລາວ ແມ່ນເປັນການເປີດທາງເລືອກໃໝ່ໃນການ ຟອກເງິນ ແລະການຄ້າຢາເສບຕິດຂອງເຄືອຂ່າຍກໍ່ອາດ​ຊະຍາກຳທີ່ນຳໃຊ້ປະເທດດັ່ງ ກ່າວ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີປະລິມານຢາເສບຕິດ ແຜ່ລາມໄປທົ່ວຂົງ​ເຂດເອເຊຍ, ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເຕືອນ​ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ຂະນະ​ທີ່ຈີນ​ແລະ​ໄທເຂັ້ມ​ງວດ​ການກວດ​ກາ​ຢູ່​ຊາຍ​ແດນຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ທີ່​ຕິດ​ກັບ​ມຽນມາ, ຫ້ອງການ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ ​ແລະ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຂອງ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ຫລື UNODC ກ່າວ​ວ່າ ກຸ່ມ​ແ​ກັ່ງ​ຂ້າມ​ຊາດ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ມຽນມາທີ່​ບໍ່​ຖືກ​ກົດໝາຍ ​ໄດ້​ລັກລອບ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຢາ​ບ້າ (methamphetamine) ​ຜ່ານ​ປະ​ເທດ​ລາວ ຫລາຍ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ​ກ່ອນ.

ຮູບ​ປັ້ນ​ທີ່​ຄື​ພະ​ຂອງ​ໂຣ​ມັນ ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ດ້ານ​ໜ້າ​ຂອງ​ກາ​ຊິ​ໂນ Kings Romans Casino. (ພາບ​ໂດຍ Daniel Schearf/VOA)
ຮູບ​ປັ້ນ​ທີ່​ຄື​ພະ​ຂອງ​ໂຣ​ມັນ ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ດ້ານ​ໜ້າ​ຂອງ​ກາ​ຊິ​ໂນ Kings Romans Casino. (ພາບ​ໂດຍ Daniel Schearf/VOA)

ໃນການໂອ້ລົມກັບວີໂອເອຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, UNODC ກ່າວວ່າ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ — ທີ່ມີລະບຽບທີ່ຜ່ອນຜັນເພື່ອດຶງດູດເອົານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ — ແລະໂຮງກາຊີ ໂນທີ່ເຮັດ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າຍຶດໝັ້ນຢູ່​ທີ່ນັ້ນ ຍັງກາຍເປັນສູນກາງການຄ້າມະນຸດ ແລະການ ຟອກເງິນທີ່ສຳຄັນຂອງເຄືອຂ່າຍອາດຊະຍາກຳ ທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາປະເທດແມ່ນໍ້າຂອງ ຢູ່ໃນຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ເປັນ​ບ້ານ​ຢູ່​ຂອງ​ພວກ​ມັນ.

ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ນັບເບິ່ງວ່າມີ​ກາ​ຊີ​ໂນຫຼາຍກວ່າ 140 ແຫ່ງ ແລະມີເຂດເສດຖະ ກິດພິເສດ ຫລື SEZ 128 ແຫ່ງໃນທົ່ວຂົງ​ເຂດນັ້ນ. ມີຈຳໜ້ອຍນຶ່ງທີ່​ເປັນ​ໜ້າ​ວິ​ຕົກຫຼາຍກວ່າ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ທີ່ເອົາຊື່ມາຈາກບ່ອນ​ທີ່ຖືກຜັກ​ດັນໂດຍ​ການກໍ່ອາດຊະຍາກຳ​ ທີ່ມີຊາຍ​ແດນລາວ, ມຽນມາ ແລະໄທມາບັນ​ຈົບຄົບ ກັນນັ້ນ. ໂດຍ​ມີເນື້ອທີ່ 10,000 ເຮັກຕາຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງ ເໜືອຂອງ ລາວ ມັນຖືກດໍາເນີນງານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໂດຍຄົນ​ສັນ​ຊາດຈີນ, ທ່ານຊາວ ເຫວ (Zhao Wei), ຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງກາສິໂນ Kings Romans ທີ່​ເປັນໃຈກາງຂອງ ເຂດນັ້ນ.

ແຜ່ນ​ປ້າຍ​ທີ່​ເຫັນ​ຢູ່​ບ້ານ​ສົບ​ຣວກ ຂອງ​ໄທ ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ແຄມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງໃນ​ເຂດ​ສາມ​ຫລ່ຽ​ມ​ຄຳບ່ອນ​ທີ່​ຊາຍ​ແດນ​ລາວ, ໄທ ແລະ​ມຽນ​ມາ​ບັນ​ຈົບ​ຄົບ​ກັນນັ້ນ (ພາບ​ຖ່າຍ​ວັນ​ທີ 14 ມັງ​ກອນ, 2012)
ແຜ່ນ​ປ້າຍ​ທີ່​ເຫັນ​ຢູ່​ບ້ານ​ສົບ​ຣວກ ຂອງ​ໄທ ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ແຄມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງໃນ​ເຂດ​ສາມ​ຫລ່ຽ​ມ​ຄຳບ່ອນ​ທີ່​ຊາຍ​ແດນ​ລາວ, ໄທ ແລະ​ມຽນ​ມາ​ບັນ​ຈົບ​ຄົບ​ກັນນັ້ນ (ພາບ​ຖ່າຍ​ວັນ​ທີ 14 ມັງ​ກອນ, 2012)

“ມີເຂດ SEZ ຫລາຍ​ແຫ່ງ ແລະເຂດປົກຄອງຕົນເອງທີ່ມີບັນຫາດ້ານຄວາມໝັ້ນ​ຄົງ ແລະ ການກໍ່ອາດຊະຍາກຳຢູ່ທົ່ວເຂດແມ່ນໍ້າຂອງ, ແຕ່ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສາມ​ຫຼ່ຽ​ມ​ຄຳ ຫລື GT SEZ ແມ່ນນຶ່ງໃນບັນດາເຂດເສດຖະກິດພິເສດທີ່ເກີດດອກ​ອອກ​ຜົນ ແລະ​ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດ, ແລະທ່ານຊາວ ເຫວ (Zhao Wei) ແລະກຸ່ມຂອງລາວ ແມ່ນເຫັນ ໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນເລີຍ​ວ່າ ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດທາງການເງິນຫລາຍ ແລະສາມາດ ເຄື່ອນຍ້າຍເງິນໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີການລົງໂທດກໍ່ຕາມ,” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ​ເຈ​ເຣ​ມີ ດັກ​ກ​ລັ​ສ (Jeremy Douglas), ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ UNODC ປະ​ຈຳພາກພື້ນ ທີ່ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ.

ກະຊວງ​ການ​ເງິນ​ສະຫະລັດ​ໄດ້​ລົງ​ໂທດ​ທ່ານຊາວ (Zhao) ​ແລະ​ບໍລິສັດ​ຂອງ​ລາວ​ໃນ​ປີ 2018 ​ໂດຍ​ເອົາລາວ​ເປັນ​ຫົວ​ໃຈ​ຂອງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ກໍ່ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຂ້າມ​ຊາດ​ທີ່​ຟອກ​ເງິນ​ຜ່ານ​ເຂດ​ເສດຖະກິດ​ຂອງ​ພວກ​ພໍ່ຄ້າ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ​ຂອງ​ມຽນມາ ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ລັກ​ລອບເຮັດ​ການ​ຄ້າ​ທຸກ​ຢ່າງ​ນັບຕັ້ງ​ແຕ່​ຢາ​ເສບ​ຕິດໄປ​ຮອດຄົນ ​ແລະ​ສັດປ່າ.

ວີ​ໂອ​ເອ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາທ່ານ​ຊາວ (Zhao) ໄດ້ ແຕ່​ທ່ານກໍ​ໄດ້​ເອີ້ນ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ວ່າ ​ບໍ່​ມີ​ມູນ​ຄວາມ​ຈິງ ​ຢູ່ໃນ​ການ​ໃຫ້​ສໍາ​ພາດຕໍ່​ສື່​ມວນ​ຊົນ ໃນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ. ທັງ​ເຂດ​ສາມ​ຫລ່ຽມ​ຄຳ​ ແລະ​ໂຄສົກ​ລັດຖະບານ​ລາວ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ຕອບ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຄຳ​ເຫັນຂອງ​ວີ​ໂອ​ເອເລີຍ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້​ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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