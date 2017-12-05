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ໂລກ

ສປຊ ເສຍໃຈ ທີ່ ສຫລ ຖອນໂຕ ​ຈາກ​ສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ພວກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະອົບພະຍົບ

​ໂຄສົກ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ທ່ານ​ສະ​​ຕີ​ຟານ ດຸຍ​ຈາຣຣິກ ກ່າວຕອບ ຄຳຖາມຢູ່ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ທີ່ສະຫະປະຊາຊາດ.

ອົງການສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ເສຍ​ໃຈຕໍ່ການ​ຕັດສິນ​ໃຈຂອງ​ລັດຖະບານ​ທ່ານ​
ທຣໍາ ຈະ​ຖອນ​ໂຕ​ອອກ​ຈາກ​ ສັນຍາວ່າດ້ວຍພວກຍ້າຍຖິ່ນຖານແລະອົບພະຍົບຂອງ
ໂລກ ​ແຕ່ນັ້ນ​ຍັງ​ມີ​ເວລາ​ຢູ່່​ສຳລັບສະຫະລັດ ທີ່​ຈະ​ກັບຄືນ​ມາດຳ​ເນີນການ​ພົວພັນຄືນໃໝ່.

​ໂຄສົກ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ທ່ານ​ສະຕີ​ຟານ ດຸຍ​ຈາຣຣິກ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້​ວ່າ "ນີ້​ບໍ່
​ຄວນຈະ​ລົບ​ກວນ ຄຳປະກາດນິວຢອກ ທີ່ມີຜົນຢ່າງຈະແຈ້ງ ເປັນເອກກະສັນຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງ
ຂອງໂລກ ທີ່ຈະບໍ່ມີຜົນບັງຄັບທາງກົດໝາຍ ອັນເປັນພື້ນຖານໃນການຮ່ວມມືຂອງນາໆ
ຊາດ ​ແລະ​ໃຫ້ການນັບຖືຕໍ່​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ​ແຫ່ງ​ຊາດ.”

ລັດຖະ​ມົນຕີ​ຕ່າງປະ​ເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ​ເຣັກສ໌ ທິລເລີ​ສັນ ກ່າວ​ຢູ່​ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ.
ລັດຖະ​ມົນຕີ​ຕ່າງປະ​ເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ​ເຣັກສ໌ ທິລເລີ​ສັນ ກ່າວ​ຢູ່​ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ.

ລັດຖະ​ມົນຕີ​ຕ່າງປະ​ເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ​ເຣັກສ໌ ທິລເລີ​ສັນ ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼ​ງການວ່າ
ສັນຍາ​ດັ່ງກ່າວ ບໍ່ສອດຄ່ອງ​ກັບ ນະ​ໂຍບາຍ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ສະຫະລັດ.

ຊາວອົບພະຍົບອາຟຣິກາ ທີ່ເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ ນັ່ງຢູ່ລະຫວ່າງການຢ້ຽ,ຢ້າມຂອງເຈົ້າໜ໊າທີ່ ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ີນະຄອນ ຕຣິໂປລີ ປະເທດອີຕາລີ.
ຊາວອົບພະຍົບອາຟຣິກາ ທີ່ເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ ນັ່ງຢູ່ລະຫວ່າງການຢ້ຽ,ຢ້າມຂອງເຈົ້າໜ໊າທີ່ ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ີນະຄອນ ຕຣິໂປລີ ປະເທດອີຕາລີ.

ທ່ານ​ທິລ​ເລີ​ສັນ ກ່າວ​ວ່າ “​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ພວກ​ເຈົາຈະສືບຕໍ່​ດຳ​ເນີນ​ພົວພັນ​ກັບ​ຫຼາຍເລື່ອງ
ຢູ່ທີ່​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ໃນ​ກໍລະນີ​ນີ້ ພວກ​ເຮົາ​ພຽງ​ແຕ່​ບໍ່​ສາມາດ ​ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ​ໃຫ້
ການ​ສະໜັບສະໜູນຕໍ່ຂັ້ນຕອນ ທີ່ອາດ​ຈະ​ບ່ອນທຳລາຍຕໍ່​ສິດ​ທິອະທິປະ​ໄຕ​ຂອງ​ສະຫະ
ລັດ ​ເພື່ອປະຕິບັດ​ກົດໝາຍ​ຄົນ​ເຂົ້​ເມືອງ​ ​ແລະ​ຮັ​ກສາ​ຊາຍ​ແດນ​ຂອງພວກ​ເຮົາ.”

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງ ນິກກິ ເຮລີ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງ ນິກກິ ເຮລີ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ​ສະຫະລັດ ​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະ​ໜູນຕໍ່ການຮ່ວມ​ມື​ຂອງສາກົນກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ
ຫາຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ “​ແຕ່​ວ່າ ມັນ​ເປັນຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ ​ຂອງ​ປະ​ເທດອະທິປະ​ໄຕ
​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ຄໍ້າປະກັນດ້ານ​ຄວາມ​ປ​ອດ​ໄພ ໃຫ້ແກ່​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ຄວາມເປັນ​ລະ​ບຽບ ​ແລະ​ຖືກຕ້ອງຕາມ​ກົດ​ໝາຍ. ​

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