ການຢຸດຍິງເປັນເວລານຶ່ງອາທິດຢູ່ຊູດານ ເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນຕອນແລງຂອງ ວັນຈັນວານນີ້ ດັ່ງທີ່ຜູ້ເຫັນເຫດການຄົນນຶ່ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງຄາຣ໌ທູມລາຍງານວ່າ ຍັງມີການປະທະກັນຢູ່ໃນບາງເຂດ.
ພັຝ່າຍທີ່ເປັນປໍລະປັກ ຄືກອງທັບຊູດານຂອງນາຍພົນອັບແດລ ຟັດຕາ ອາລ ເບີຮານ ແລະກຳລັງສະໜັບສະໜຸນເຄື່ອນທີ່ຢ່າງວ່ອງໄວ RSF ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງນາຍພົນໂມຮຳເໝັດ ຮຳດານ ດາກາໂລ ສາມາດຕໍ່ອາຍຸການຢຸດຍິງຊຶ່ງໃນຂັ້ນຕົ້ນມີກຳນົດ 7 ມື້ ອອກໄປໄດ້ຕື່ມອີກ.
ໃນຂະນະທີ່ການສູ້ລົບກັນຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປໃນການຢຸດຍິງເທື່ອກ່ອນນັ້ນ ແຕ່ໃນເທື່ອນີ້ແມ່ນໄດ້ມີການຕົກລົງກັນ ໃນການເຈລະຈາກັນຢ່າງເປັນທາງການທີ່ນະຄອນເຈັດດາ ປະເທດຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ແລະຮວມຢູ່ໃນກົນໄກຂຂອງການສັງເກດການ ແມ່ນມີຜູ້ຕາງໜ້າ 3 ຄົນຈາກແຕ່ລະຝ່າຍ ປະກອບຊາອຸດີ ອາເມຣິກັນ ແລະຈາກສອງກຳລັງຂອງຊູດານ.
ຫົວໜ້ານັກການທູດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນຊູດານ ສະແດງຄວາມຍິນດີໃນວັນຈັນວານນີ້ ຕໍ່ການຢຸດຍິງທີ່ໄກ່ເກ່ຍໂດຍສະຫະລັດ ແລະຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ.
ທ່ານວອກເກີ ແພັດແທັສ (Volker Perthes) ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດວ່າ “ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໜ້າຍິນດີ ເຖິງແມ່ນວ່າການສູ້ລົບກັນ ແລະການເຄື່ອນຍ້າຍກຳລັງ ຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປ ແມ່ນກະທັ້ງໃນມື້ນີ້ ທັງໆທີ່ມີການໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງທັງສອງຝ່າຍວ່າ ຈະບໍ່ມີການສ້າງຄວາມໄດ້ປຽບທາງທະຫານ ການໜ້າການຢຸດຍິງເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້.”
ທ່ານແພັດແທັສໄດ້ເດີນທາງມານະຄອນນິວຢອກຈາກເມືອງທ່າຊູດານ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຍ້າຍບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະການປະຕິບັດງານຂອງຕົນຈຳນວນນຶ່ງ ໄປຍັງເມືອງທ່າໃນທະເລແດງດັ່ງກ່າວເປັນການຊົ່ວຄາວ ຫຼັງຈາກການສູ້ລົບກັນຢ່າງໜັກໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງຄາຣ໌ທູມ ເມື່ອວັນທີ 15 ເມສາທີ່ຜ່ານມາ.