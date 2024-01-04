ສານສູງສຸດ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຈະພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງຈາກອາຟຣິກາໃຕ້ແລະອິສຣາແອລ ໃນອາທິດໜ້າ ລຸນຫຼັງປຣີໂຕເຣຍ ໄດ້ຄະດີໃນອັນທີ່ຕົນຮ້ອງວ່າ ເປັນການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນຂອງ ອິສຣາແອລ ໃນຂົງເຂດ ກາຊາ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ອາຟຣິກາໃຕ້ ຕ້ອງການໃຫ້ສານອາຍາສາກົນ ອອກຄໍາສັ່ງໃຫ້ ອິສຣາແອລ ຍຸຕິການເຄື່ອນໄຫວທາງທະຫານຢູ່ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວຢ່າງຮີບດ່ວນ ໃນກໍລະນີທີ່ ອິສ ຣາແອລ ປະຕິເສດ “ດ້ວຍຄວາມລັງກຽດ.”
ສະຫະລັດ, ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ປະນາມຕໍ່ອາຟຣິກກາໃຕ້ທີ່ໄດ້ຍົກເອົາຄະດີຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນຂຶ້ນມາອ້າງ ໂດຍປະຕິເສດ ໃນກ່າວຫາຕໍ່ອິສຣາແອລ ກ່ຽວກັບສົງ ຄາມຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາ.
ໂຄສົກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານຈອນ ເຄີບີ ກ່າວໃນການຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ "ຄໍາຮ້ອງດັ່ງກ່າວນັ້ນບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງ, ມັນເປັນການຕໍ່ຕ້ານ ແລະບໍ່ມີພື້ນຖານໃນຄວາມເປັນຈິງອັນໃດເລີຍ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານແມັດທິວ ມີລເລີ ກ່າວຕ່າງຫາກ ໂດຍການປະເມີນຂອງສະຫະລັດວ່າ "ພວກເຮົາຍັງບໍ່ເຫັນການກະທໍາໃດໃນຈຸດນີ້ທີ່ປະກອບເປັນການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນ."