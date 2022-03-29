ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນີໂອ ກິວເຕເຣັສ ກ່າໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຫົວໜ້າໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານ ຈະເລີ້ມທຳການສຳຫຼວດໃນທັນທີ ກັບມົສກູແລະກີຢິບກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການຈັດແຈງ ເພື່ອໃຫ້ມີການຢຸດຍິ ງທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ໃນປະເທດຢູເຄຣນ.
ທ່ານກິວເຕເຣັສ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າ “ແຕ່ໃຫ້ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ: ການແກ້ໄຂຕໍ່ໂສກນາດຕະກຳທາງດ້ານມະນຸດສະທຳນີ້ ບໍ່ແມ່ນມະນຸດສະທຳ ມັນເປັນເລື້ອງການເມືອງ. ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການຢຸດຍິງທາງດ້ານມະນຸດສະທຳໃນທັນທີ ເພື່ອອຳນວຍໃຫ້ເກີດຄວາມກ້າວໜ້າ ໃນການເຈລະຈາຢ່າງຈິງຈັງທາງດ້ານການເມືອງ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບ ທີ່ອີງໃສ່ຫຼັກການ ຢູ່ໃນກົດບັດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ ການຍຸຕິຄວາມເປັນປໍລະປັກ ຈະອຳນວຍໃຫ້ມີການຈັດສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ສຳຄັນໆໄປໃຫ້ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ພົນລະເຮືອນເຄື່ອນໄຫວໄປມາດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ທັງສອງຢ່າງນີ້ບໍ່ສາມາດເປັນໄປໄດ້ຢູ່ໃນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະເທດຢູເຄຣນ ໃນຫຼາຍອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້.
ທ່ານກິວເຕເຣັສ ເວົ້າວ່າ “ມັນຈະຊ່ວຍຊີວິດ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມທຸກທໍລະມານ ແລະປົກປ້ອງພົນລະເຮືອນ.”
ຫົວໜ້າໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານມາຕິນ ກຣີບ-ຟຣິດສ໌ ໄດ້ທຳການຕິດຕໍ່ໄປແລ້ວ ແລະທ່ານກິວເຕເຣັສກ່າວວ່າ ທ່ານຫວັງວ່າຈະໄດ້ເດີນທາງໄປມົສກູ ແລະກີຢິບ ໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຫວັງຢ່າງແຮງກ້າວ່າ ຈະມີການສະແດງອອກເຖິງຄວາມເຕັມໃຈຂອງທັງສອງຝ່າຍ ເພື່ອໃຫ້ມີການຢຸດຍິງນີ້ເກີດຂຶ້ນຈາກທຸກໆຝ່າຍ.”
ໃນໄລຍະທີ່ເກີດສົງຄາມນຶ່ງເດືອນມານີ້ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ໜ້າຢ້ານກົວແລະຄວາມທຸກທໍລະມານໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຊາວຢູເຄຣນ. ໝົດທັງຄຸ້ມໄດ້ຖືກໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດ ແລະມີພົນລະເຮືອນເສຍຊີວິດ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະອົບພະຍົບຫຼົບໄພ. ການປິດລ້ອມ ແລະອ້ອມຫົວເມືອງທີ່ສຳຄັນໆ ໄດ້ພາໃຫ້ເກີດການຂາດແຄນອາຫານການກິນ ນ້ຳດື່ມ ຕະຫຼອດທັງມີການຕັດໄຟຟ້າ ການຂາດແຄນເຊື້ອໄຟ ແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກອື່ນໆ ສຳລັບຫຼາຍໆລ້ານຄົນ.
ຫົວໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວເຖິງການເສຍຊີວິດແລະການທຳລາຍ ວ່າ “ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງຢຸດເຊົາ.”
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ສົ່ງທີມງານໄປມົສກູມາໄດ້ຫຼາຍອາທິດແລ້ວເພື່ອປະສານງານກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເພື່ອຈະສາມາດຈັດສົ່ງຂະບວນລົດລຳລຽງເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ເຂົ້າໄປໃນເຂດຕ່າງໆຂອງຢູເຄຣນທີ່ຖືກປິດລ້ອມ ແລະຊ່ວຍພົນລະເຮືອນທີ່ຕ້ອງການຫຼົບໜີ ໃຫ້ອອກມາໄດ້.
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