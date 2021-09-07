ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປຶກສາຫາລື ໃນການເລືອກຕົວແທນ ຂອງມຽນມາ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສະມັດຊາໃຫຍ່

ມຽນມາກໍາລັງລໍຖ້າການຕັດສິນ ຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າຜູ້ໃດທີ່ອາດຈະມີບົດບາດໃນການເປັນຜູ້ນໍາໃນອະນາຄົດຂອງປະເທດ. ມຽນມາຍັງມີການຕໍ່ສູ້ກັນຫລັງຈາກການເຮັດລັດຖະປະຫານຢຶດອໍານາດລັດຖະບານທີ່ມາຈາກການເລືອກຕັ້ງ ຕາມລະບອບປະຊາທິປະໄຕເມື່ອວັນທີ 1 ກຸມພາ.
ໃນການປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາດຄັ້ງທີ 76 ໃນອາທິດໜ້າ, ມຽນມາຈະກາຍເປັນປະເດັນຫລັກ ໃນຂະນະທີ່ກໍາມະການໃຫ້ການຮັບຮອງອັນປະກອບດ້ວຍ 9 ປະເທດ ຈະຕ້ອງແນະນໍາວ່າ ກຸ່ມໃດຈະເຂົ້າໄປນັ່ງ ຢູ່ໃນອົງສະຫະປະຊາຊາດຕາງໜ້າໃຫ້ປະເທດມຽນມາ.
ທາງເລືອກກໍມີຢູ່ ລະຫວ່າງລັດຖະບານທະຫານຜະເດັດການທີ່ເຂົ້າຢຶດອໍານາດ ຫລືຕົວແທນຂອງລັດຖະບານຊຸດກ່ອນ.
ລັດຖະບານທະຫານໄດ້ອ້າງວ່າ ໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມພັກສັນນິບາດແຫ່ງຊາດເພື່ອປະຊາທິນປະໄຕ ຍ້ອນວ່າພັກດັ່ງກ່າວບໍ່ສົນໃຈຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາຂອງສານທີ່ວ່າ ການເລືອກຕັ້ງໃນເດືອນພະຈິກ ປີ 2020 ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍການສໍ້ໂກງ. ພັກສັນນິບາດແຫ່ງຊາດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຫລື NLD ໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງດ້ວຍຄະແນນອັນຖ້ວມລົ້ນ, ໂດຍເອົາຊະນະພັກສະຫະພາບເພື່ອຄວາມປອງດອງຊາດ ແລະການພັດທະນາ ທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ທະຫານ ໃນການເລືອກຕັ້ງເຊິ່ງຜູ້ສັງເກດການໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະນານາຊາດຕ່າງເຊື່ອວ່າ ເປັນການເລືອກຕັ້ງທີ່ເສລີ ແລະຍຸດຕິທໍາທີ່ສຸດ.
ທ່ານນາງອອງ ຊານ ຊູ ຈີ ຫົວໜ້າພັກ NLD ທີ່ຖືກຢຶດອໍານາດ ແລະອະດີດປະທານປະເທດທ່ານວິນ ມິນ ໄດ້ຖືກຄຸມຂັງໄວ້ຕັ້ງແຕ່ການເຮັດລັດຖະປະຫານ ແລະຖືກຟ້ອງຫລາຍໆຂໍ້ກ່າວຫາ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ກຸ່ມທີ່ຮ້ອງວ່າ ລັດຖະບານສາມັກຄີແຫ່ງຊາດ ຫລື NUG, ເຊິ່ງກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນຫລັງຈາກການກໍ່ລັດຖະປະຫານ, ອ້າງວ່າເປັນພັກລັດຖະບານທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍບັນດານັກການເມືອງທີ່ຖືກໂຄ່ນລົ້ມ ບັນດາຜູ້ນຳແລະນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ, ໂດຍລັດຖະບານທະຫານຖືວ່າ ເປັນພັກທີ່ຜິດກົດໝາຍ.
ໃນການປາບປາມຜູ້ປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານທີ່ນໍາໂດຍພົນລະເຮືອນທີ່ບໍ່ເຫັນດີນໍາລັດຖະບານທະຫານ ຫລື CDM, ມີຫລາຍກວ່າ 1,000 ຄົນໄດ້ຖືກສັງ ຫານ ແລະຫລາຍໆພັນຄົນແມ່ນໄດ້ຖືກຈັບກຸມ, ອີງຕາມສະມາຄົນຊ່ວຍເຫລືອນັກໂທດທາງການເມືອງ, ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລຕັ້ງຢູ່ໃນປະເທດໄທ.
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ໃນຂະນະທີ່ຮ່ອງຮອຍຂອງສົງຄາມກາງເມືອງຍັງຄົງດຳເນີນຕໍ່ໄປຢູ່ນັ້ນ, ນັກເຄື່ອນໄຫວແມ່ຍິງທີ່ມີຊື່ສຽງບາງຄົນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນານາຊາດ ກົດດັນລັດຖະບານທະຫານຜະເດັດການດັ່ງກ່າວ.