ອົງການອົບພະຍົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ພິຈາລະນາວ່າ ແມ່ຍິງຊາອຸດີ ອາຣາ
ເບຍ ອາຍຸ 18 ປີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຫລົບໜີ ໄປຍັງປະເທດໄທນັ້ນ ແມ່ນອົບພະຍົບ ແລະໄດ້
ຂໍຮ້ອງໃຫ້ອອສເຕຣເລຍ ຮັບເອົານາງເຂົ້າໄປຢູ່.
ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນອອສເຕຣເລຍ ກ່າວວ່າ ຕົນຈະພິຈາລະນາຄຳ
ຮ້ອງຂໍ ທີ່ເຮັດໂດຍ ອົງການຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ອົບພະຍົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອໃຫ້
ນາງຣາຮັຟ ໂມຮາມເມັດ ອາລ-ກູນັນ ເຂົ້າໄປຕັ້ງຖິ່ນໃໝ່ທີ່ນັ້ນ.
ນາງອາລ-ກູນັນ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງບາງກອກໃນວັນເສົາແລ້ວນີ້ ຢູ່ໃນສາຍການບິນ
ຈາກກຄູເວດ ຫຼັງຈາກໄດ້ຫລົບໜີຈາກຄອບຄົວຂອງນາງ ໂດຍອ້າງວ່າເຂົາເຈົ້າຈະຂ້າ
ນາງ ຖ້າຫາກນາງຖືກສົ່ງກັບຄືນ.
ຫຼັງຈາກນາງໄດ້ຖືກປະຕິເສດໃນຕອນຕົ້ນໆເວລາເຂົ້າໄປປະເທດໄທ ນາງໄດ້ ຂັງຕົນ
ເອງໄວ້ ຢູ່ໃນຫ້ອງພັກ ຂອງໂຮງແຮມທີ່ ສະໜາມບິນ ຢູ່ບາງກອກ ແລະເຜີຍແຜ່ຮູບ
ພາບ ພ້ອມດ້ວຍຂໍ້ຄວາມຂອງນາງຢູ່ທາງທວິດເຕີ ທີ່ດືງດູດຄວາມສົນໃຈ ໃຫ້ແກ່ໂລກ
ໄດ້ເຫັນການຮ້ອງຂໍຂອງນາງ. ຄວາມສົນໃຈໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າ
ເມືອງຂອງໄທ ຕ່າວປີ້ນການຕັດສິນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຕອນຕົ້ນ ທີ່ຈະສົ່ງນາງກັບຄືນ
ໄປ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ.
ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າເມືອງປະເທດໄທ ທ່ານຊູຣະເຊດ ຮັກພານ ກ່າວ
ວ່າພໍ່ ແລະອ້າຍຂອງ ນາງອາລ-ກູນັນ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງບາງກອກໃນວັນອັງຄານ
ວານນີ້ ແຕ່ນາງໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະພົບກັບເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານຊູຣະເຊດ ໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບຄະດີນາງ ອາລ-ກູນັນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ກັບ
ອຸບປະທູດຂອງສະຖານທູດຊາອຸດີ ໃນບາງກອກ ທ່ານອັຟດີລີລາອາລຊາບີ. ຮູບພາບ
ວີດີໂອທີ່ເຜີຍແຜ່ໂດຍຫ້ອງການກວດຄົນເຂົ້າເມືອງປະເທດໄທ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ
ທ່ານອາລຊາບີ ໄດ້ຕໍ່ວ່າມັນຈະດີກວ່າ ຖ້າຫາກບາງ ກອກໄດ້ຍຶດເອົາໂທລະສັບມືຖື
ຂອງນາງອາລ-ກູນັນ ແທນທີ່ຈະແມ່ນໜັງສືເດີນທາງ ອັນເປັນຄຳເວົ້າ ທີ່ພາໃຫ້ມີການ
ປະທ້ວງຢ່າງໂກດແຄ້ນ ຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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