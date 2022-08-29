ຫົວໜ້າອົງການປະລະມະນູສາກົນຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າກຳລັງສົ່ງທີມງານນຶ່ງໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍ ຊາໂປຣິສເຊຍ ຂອງຢູເຄຣນ, ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບເຂດແນວໜ້າການບຸກລຸກຢູເຄຣນຂອງ ຣັດເຊຍ.
ຜູ້ອຳນວຍການອົງການປະລະມະນູສາກົນ ທ່ານ ມາຣີອາໂນ ກຣອສຊີ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວິດເຕີວ່າ ທ່ານຈະນຳພາທີມດັ່ງກ່າວ ທີ່ຈະໄປໂຮງໄຟຟ້ານັ້ນ “ໃນທ້າຍອາທິດນີ້.”
ທ່ານ ກຣອສຊີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຖານທີ່ນິວເຄລຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ຢູເຄຣນ ແລະ ຢູໂຣບ.
ອົງການປະລະມະນູສາກົນໄດ້ກ່າວວ່າພາລະກິດທີ່ວ່ານັ້ນຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍຕົວຈິງ ຢູ່ໂຮງໄຟຟ້ານັ້ນ, ພິຈາລະນາຄຸນນະພາບຂອງລະບົບຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ປະເມີນສະພາບຂອງພະນັກງານ ແລະ ປະຕິບັດ “ກິດຈະກຳການປ້ອງກັນສຸກເສີນ.”
ຣັດເຊຍ ໄດ້ຄວບຄຸມໂຮງໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວນັບຕັ້ງແຕ່ຕອນຕົ້ນໆໃນການບຸກລຸກ 6 ເດືອນຂອງພວກເຂົາ, ແຕ່ໂຮງໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກປະຕິບັດການໂດຍບັນດານັກວິສະວະກອນ ຢູເຄຣນ.
ເຖິງແມ່ນຈະມີການໂຈມຕີຫຼາຍຄັ້ງໃນບໍລິເວນທີ່ ຣັດເຊຍ ແລະ ຢູເຄຣນ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສກັນແລະກັນກໍ່ຕາມ, ທ່ານ ກຣອສຊີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຢູເຄຣນ ໄດ້ບອກອົງການວ່າ “ລະບົບຄວາມປອດໄພທຸກຢ່າງຍັງຄົງປະຕິບັດການໄດ້ຢູ່ ແລະ ມັນບໍ່ມີລະດັບກຳມັນຕະພາບລັງສີເພີ່ມຂຶ້ນ.”
ຣັດເຊຍ ໄດ້ເປີດການໂຈມຕີດ້ວຍຈະຫຼວດ ແລະ ປືນໃຫຍ່ຄັ້ງໃໝ່ຢູ່ໃກ້ກັບໂຮງໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວໃນຕອນເຊົ້າວັນອາທິດວານນີ້, ດ້ວຍບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູເຄຣນ ລາຍງານຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນ ຍິບໂປຣເປຕຣອຟ (Dnipropetrovsk) ຂອງຢູເຄຣນ ທ່ານ ວາເລັນຕິນ ເຣສນິເຊັນໂກ (Valentyn Reznichenko) ໄດ້ກ່າວວ່າການລະດົມຍິງຢ່າງໜັກໃນລະຫວ່າງຕອນກາງຄືນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງເມືອງ ນິໂກໂປລ, ປະມານ 10 ກິໂລແມັດຈາກໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍ, ບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້. ການໂຈມຕີດ້ວຍຈະຫຼວດໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮືອນສິບກວ່າຫຼັງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໃນເມືອງ ມາຮາເນັດສ໌ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງ.
ເມືອງ ຊາໂປຣິສເຊຍ, ປະມານ 40 ກິໂລແມັດຢູ່ທາງເໜືອຂຶ້ນໄປຂອງແມ່ນ້ຳຈາກໂຮງໄຟຟ້ານັ້ນ, ກໍຖືກໂຈມຕີເຊັ່ນກັນ, ດ້ວຍສະມາຊິກສະພາເມືອງ ທ່ານ ອານາໂຕລີ ເຄີເຕັຟ ເວົ້າວ່າ ສອງຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ໂຄສົກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ອີກໍ ໂຄນາເຊັນກອຟ ໄດ້ກ່າວອ້າງ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ການລະດົມຍິງໂດຍກອງກຳລັງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ຕົກຖືກຕຶກຕ່າງໆທີ່ເກັບເຊື້ອໄຟສຳລັບເຕົາປະຕິກອນ ແລະ ຂອງເສຍທີ່ມີກຳມັນຕະພາບລັງສີ.