ທີມບັນດານັກກວດກາຈາກອົງການສິ້ງຊອມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ໄດ້ເດີນທາງມຸ້ງໜ້າ ໄປຍັງໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍ ຊາໂປຣີສເຊຍ ຂອງຢູເຄຣນ ເພື່ອປະເມີນເບິ່ງຄວາມປອດໄພ ແລະເລື້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກຄວບຄຸມໂດຍຣັດເຊຍ.
ທ່ານຣາຟາແອລ ກຣອສຊີ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງອົງການພະລັງງານປະລະມະນູສາກົນຫຼື IAEA ໄດ້ກ່າວວ່າ ທີມງານ ທີ່ທ່ານນຳພາ ຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍມື້ຢູ່ທີ່ໂຮງໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວ ແລະໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ພາລະກິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ເປັນ “ການປະຕິງານທີ່ສັບຊ້ອນຫຼາຍ.”
ທ່ານກຣອສຊີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງໄປໃນເຂດສົງຄາມ. ພວກເຮົາກຳລັງໄປໃນເຂດແດນທີ່ຖືກຢຶດຄອງ. ອັນນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄ້ຳປະກັນຢ່າງຄັກແນ່ ບໍ່ພຽງແຕ່ຈາກສະຫະພັນຂອງຣັດເຊຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຈາກ ສາທາລະນະລັດຂອງຢູເຄຣນດ້ວຍ. ແລະພວກເຮົາກໍໄດ້ຮັບ ການຮັບປະກັນນັ້ນ.”
ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ບັນດານັກກວດກາ ຈະໂອ້ລົມກັບພວກພະນັກງານຢູ່ທີ່ໂຮງງານນິວເຄລຍນັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ຄວບຄຸມໂຮງໄຟຟ້ານີ້ທີ່ດຳເນີນງານໂດຍພວກວິສະວະກອນຂອງຢູເຄຣນ ກໍຕາມ.
ທ່ານກຣອສຊີ ໄດ້ເວົ້າວ່າ “ແນ່ນອນ ອັນນັ້ນເປັນສິ່ງນຶ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ທີ່ຂ້າພະ ເຈົ້າຢາກຈະເຮັດ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ.”
ທັງ ຣັດເຊຍ ແລະຢູເຄຣນ ຕ່າງກໍກ່າວຫາຊຶ່ງກັນແລະກັນ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງວ່າ ໄດ້ຍິງປືນໃຫຍ່ໃສ່ເຂດແດນຢູ່ໃກ້ຄຽງໂຮງງານດັ່ງກ່າວ ໂດຍບັນດາຜູ້ນຳຂອງໂລກ ໄດ້ສະແດງຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ອາດຈະເກີດໄພພິບັດທາງດ້ານນິວເຄລຍ ກໍເປັນໄດ້.
ອົງການ IAEA ໄດ້ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ “ໂຮງໄຟຟ້າ ເປັນເຂດປອດທະ ຫານໃນທັນທີ” ແລະໂອນ “ການຄວບຄຸມໃຫ້ຢູເຄຣນຢ່າງເຕັມສ່ວນ.”
ອີງຕາມລາຍງານຂອງໜັງສືພິມນິວຢອກໄທມສ໌ ໂຮງໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງ ໃຫ້ເຫັນຮ່ອງຮອຍຂອງການຖືກຍິງໂດຍປືນໃຫຍ່ ແລະປົກຄຸມໄປດ້ວຍຄວັນໄຟ ຈາກໄຟປ່າທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງນັ້ນ.
ອົງການ IAEA ໄດ້ກ່າວວ່າ ທີມງານຂອງຕົນ ຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ເລື້ອງການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຕຶກອາຄານຕົວຈິງຢູ່ທີ່ໂຮງໄຟຟ້າ ກຳນົດການທຳງານຂອງລະບົບຄວາມປອດໄພ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງ, ປະເມີນສະພາບການ ແລະການປະຕິບັດງານຂອງພວກພະນັກງານ ແລະ “ກິດຈະກຳຮີບດ່ວນທາງດ້ານການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ.”