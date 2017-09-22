ສປຊ ຈະເກັບກຳ ຫຼັກຖານ ການກໍ່ອາຊະຍາກຳ ສົງຄາມ ຂອງລັດອິສລາມ ຢູ່ອີຣັກ

ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຢ່າງເປັນເອກກະ
ສັນໃຫ້ຈັດຕັ້ງຄະນະສືບສວນນຶ່ງຂຶ້ນ ເພື່ອຊ່ອຍອີຣັກໃນການເກັບກຳຫຼັກຖານກ່ຽວກັບ
ການກໍ່ໂທດກຳຕ່າງໆໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມທີ່ອາດຮ້າຍແຮງເທົ່າກັບການ
ກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມ ການກໍ່ໂທດກຳ ຕ້ານມະນຸດຊາດ ແລະ ການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດ
ເຜົ່າພັນ.
ອັງກິດ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຮ່າງຍັດຕິສະບັບນີ້ກ່າວວ່າ ຄະນະສືບສວນດັ່ງກ່າວຈະນຳເອົາຄວາມ
ເປັນທຳ ມາໃຫ້ພວກທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກການກໍ່ໂທດກຳ ຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ທີ່ຮູ້
ກັນໃນຊື່ຫຍໍ້ຫລາຍໆຊື່ເຊັ່ນວ່າ ISIS, ISIL ຫຼື Daesh ເປັນຕົ້ນ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງ Nikky
Haley ເອີ້ນມະຕິດັ່ງກ່າວນີ້ວ່າ “ມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດ” ທີ່ຈະສະໜອງປະຫວັດ
ກ່ຽວກັບຂອບເຂດແລະຂະໜາດ ໃນການກໍ່ໂທດກຳ ຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ.
ນາງ Nadia Murad ອະດີດນັກໂທດຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມໃນອີຣັກກ່າວໃນການອອກ
Facebook Live ຫລັງຈາກໄປຮ່ວມການລົງຄະແນນສຽງ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ
ຮ່ວມກັບທະນາຍຄວາມ ດ້ານສິດທິມະນຸດທີ່ມີຊື່ສຽງ Amal Clooney ໂດຍເວົ້າວ່າ
“ນີ້ແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າ ພວກທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະ ຈາກກຸ່ມລັດອິສລາມ ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນ
ທຳແລ້ວ.”
ທ່ານ Clooney ແມ່ນຕາງໜ້າ ໃຫ້ແກ່ພວກແມ່ຍິງ ຊົນກຸ່ມນ້ອຍເຜົ່າ Yazidi ໃນປະ
ເທດອີຣັກ ທີ່ຖືກລັກພາໂຕແລະໃຊ້ເປັນຂ້າທາດທາງເພດ ໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງລັດ
ອິສລາມ ຫລັງຈາກກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍດັ່ງກ່າວໄດ້ເຂົ້າຍຶດເອົາພື້ນທີ່ເປັນບໍລິເວນ ໃນປະ
ເທດອີຮັກເມື່ອກາງປີ 2014.
ທ່ານ Clooney ກ່າວໃນລາຍການ Facebook Live ວ່າ “ມັນເປັນບາດກ້າວທີ່ສຳ
ຄັນສຳລັບພວກທີ່ກຳລັງຕໍ່ສູ້ທັງໝົດ ເພື່ອຊອກຫາຄວາມເປັນທຳໃຫ້ແກ່ພວກເຄາະ
ຮ້າຍ ຈາກການກໍ່ໂທດກຳຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ. ມັນໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ພວກເຄາະຮ້າຍຮູ້ວ່າ
ສຽງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ມີການຮັບຟັງແລະໃນທີ່ສຸດກໍຈະຖືກນຳຂຶ້ນສານ.”
ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ກຳລັງອີຣັກທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫລັງຈາກສະຫະລັດກໍໄດ້ຂັບໄລ່ກຸ່ມລັດອິສລາມອອກຈາກດິນແດນທີ່ພວກເຂົາຍຶດໄດ້ໃນປະເທດອີຣັກແລະເຂົ້າຍຶດຄືນເອົາ
ເຂດເທດສະບານທີ່ສຳຄັນໆຕ່າງໆເຖິງແມ່ນວ່າກຸ່ມດັ່ງກ່າວຍັງສືບຕໍ່ຄວບບາງເຂດຢູ່
ໃນອີຣັກ ດັ່ງດຽວກັນກັບດິນແດນບາງສ່ວນຢູ່ໃນຊີເຣຍກໍຕາມ.
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