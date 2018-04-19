ອົງການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຖືກໂຈມຕີ

ຄະນະຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຖືກຍິງແລະໄດ້ມີລູກລະເບີດ
ແຕກໃສ່ ເວລາພວກເຂົາເຈົ້າ ພວມປະຕິບັດງານຢູ່ ໃນເມືອງນຶ່ງຂອງຊີເຣຍ ທີ່ກຳລັງ
ລໍຖ້າພວກຜູ້ກວດກາອາວຸດເຄມີຢູ່.
ທ່ານອາເມັດ ຢູຊຸມກູ ຊຶ່ງເປັນຫົວໜ້າອົງການຫ້າມໃຊ້ອາວຸດເຄມີ OPCW ໄດ້ກ່າວ ໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ເວລາໄດ້ໄປເຖິງບ່ອນກວດກາແຫ່ງທີ 1 ນັ້ນ ໄດ້ມີຝູງຊົນໜາ
ແໜ້ນອັ່ງອໍກັນຢູ່ ແລະຄຳແນະນຳທີ່ໄດ້ໃຫ້ໄປ ຈາກ ອົງການ UNDSS ພະແນກ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພແລະຄວາມໝັ້ນຄົງກໍຄືວ່າ ຄະນະຊອກຄົ້ນຫາຄວາມຈິງ ຄວນຖອນອອກ ແລະຢູ່ ແຫ່ງທີ 2 ທີ່ຈະກວດກາ ແມ່ນໄດ້ຖືກຍິງໃສ່ໜ້ອຍນຶ່ງ ແລະລະເບີດກໍໄດ້ແຕກໃສ່.”
ທ່ານເວົ້າວ່າ ເຫດການດ່ັງກ່າວ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາແລະທີມ
ຊອກຫາຄວາມຈິງ ກໍແມ່ນໄດ້ກັບຄືນໄປນະຄອນ ດາມາສກັສ.
ແຫຼ່ງຂ່າວຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ບອກ ວີເອເອ ວ່າ ບໍ່ມີຜູ້ໃດ ໃນຄະນະຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນເຫດການດັ່ງກ່າວ.
ຫົວໜ້າ OPCW ກ່າວຕື່ມ ໂດຍອ້າງອີງໃສ່ ອົງການຊອກຄົ້ນຫາຄວາມຈິງຂອງທ່ານ
ວ່າ “ປັດຈຸບັນນີ້ພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນຮູ້ເທື່ອວ່າ ເມື່ອໃດຄະນະ FFM ຈະໄປປະຈຳ
ການຢູ່ເມືອງ ດູມາ ໄດ້.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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