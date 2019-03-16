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ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ສ​ປ​ຊ ເລີ້ມ​ຂຸດ ຂຸມ​ຝັງ​ສົບ ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່ ຂອງຊາວ​ຢາ​ຊີ​ດີ

ນັກ​ບວດ​ຢາ​ຊີ​ດີ ປ່ອຍ​ນົກ​ກາງ​ແກ ຂຶ້ນ​ສູ່​ອາ​ກາດ ຫຼັງ​ຈາກອວຍ​ພອນຂຸມ​ຝັງ​ສົບ ກ່ອນ​ຈະ​ມີ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ. (15 ມີ​ນາ 2019)

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ນາງ​ເອ​ເຊຍ ມີ​ອາ​ຍຸ 12 ປີ ເວ​ລາ​ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ໄດ້​ແຍກນາງ​ຈາກ​ແມ່​ຂອງ​ນາງແລະ​ຈັບ​ໂຕ​ນາງ​ໄວ້​ເປັນ​ເວ​ລາ 2 ມື້. ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ບອກໃຫ້ນາງ​ແລະ​ເດັກ​ຍິງ​ຊາວ​ຢາ​ຊີ​ດີ​ອື່ນໆ ຂຶ້ນ​ໄປ​ເທິງ​ລົດ​ເມ.

ນາງ​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຂົາ​ເວົ້າ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ພູ ແລະ​ຈະ​ຖືກ​ປ່ອຍຢູ່​ທີ່ຫັ້ນ ແຕ່ແທນ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ຈັ່ງ​ຊັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ກັບ​ຈັບ​ພວກ​ເຮົາ​ໄວ້ແລະທຳ​ລາຍ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.” ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ “​ເປັນ​ເມຍ” ​ຂອງ​ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ 2 ຄົນໃນ​ໄລ​ຍະ 5 ປີ​ຕໍ່​ມາ ນາງ​ເອ​ເຊຍ​ຖືກ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ແຮງ​ງານ​ຢ່າງ​ທໍ​ລະ​ມານ​ແບບ​ຂ້າ​ທາດ ຖືກ​ທຸບຕີ ແລະ​ຂົ່ມ​ຂືນ​ສຳ​ເລົາ.

ບໍ່​ຕ່າງ​ຫຍັງ​ກັບ​ຄອບ​ຄົວ​ອື່ນໆ ​ທີ່​ໄດ້​ພົບພໍ້ຢູ່​ເມືອງ​ໂກ​ໂຈໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້ ນາງເອ​ເຊຍ​ໄດ້​ພັກ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ທີ່​ສູນ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ແຕ່​ນາງ​ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ບ້ານ​ເກີດຂອງ​ນາງ ເພື່ອ​ເປັນ​ສັກ​ຂີ​ພິ​ຍານ ໃນ​ການ​ຂຸດຂຸມ​ຝັງ​ສົບ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່ ໃນ​ການກໍ່​ໂທດ​ກຳ​ຂອງ​ພວກ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມທີ່​ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ແລະ​ຈັບ​ເອົາ​ຊາວ​ຢາ​ຊີ​ດີ​ຫຼາຍ​ພັນຄົນ​ໄປ​ເປັນ​ຂ້າ​ທາດ ຊຶ່ງ​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ​ປີ 2014. ເວ​ລານີ້ ຍັງ​ມີ​ຫຼາຍພັນ​ຄົນ​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ຢູ່.

ຄວາມ​ຝັນ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ນາງ​ເອ​ເຊຍ​ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ເມື່ອ​ສອງ-ສາມມື້​ຜ່ານ​ມານີ້ ເວ​ລາຜູ້​ທີ່​ຈັບ​ເອົາ​ນາງ​ໄປ ໄດ້​ເຂົ້າ​ມອບ​ຕົວ​ຕໍ່​ກຳລັງ​ຊີ​ເຣຍທີ່​ບ້ານ​ບາ​ກຸ​ສ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ທີ່​ໝັ້ນແຫ່ງ​ສຸດ​ທ້າຍ ຂອງ​ອັນ​ທີ່​ຖືກ​ປະ​ກາດ​ວ່າ ເປັນ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ຫຼື​ຄາ​ລີ​ເຟດນັ້ນ.

​ແຕ່​ນາງ​ເວົ້າ​ວ່າ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ນາງ​ຖືກ​ຈັບ​ເປັນ​ຂ້າ​ທາດນັ້ນ ນ້ອງ​ສາວ​ຂອງ​ນາງ​ຊຶ່ງ​ມີ​ອາ​ຍຸ 3 ປີ ແລະ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ທີ່​ຍັງ​ນ້ອຍ​ຢູ່​ຂອງ​ນາງ 2 ຄົນແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ.

ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ຊາວ​ຢາ​ຊີ​ດີ ຈຳ​ນວນ 400,000 ຄົນ​ໃນ​ອີ​ຣັກແມ່ນ​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ເປັນ​ຜູ້​ອົບ​ພະ​ຍົບ ອາ​ໄສ​ຢູ່​ຕາມ​ສູນ​ຕ່າງໆ​ຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ. ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຫວັງ​ວ່າ​ຈະລະ​ບຸ​ໂຕ ຂອງ​ພວກ​ທີ່​ຖືກ​ພົບ​ເຫັນ​ຢູ່​ໃນ​ຂຸມ​ຝັງ​ສົບ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່ ຫຼາຍ​ສິບ​ຂຸມ ຢູ່ໃນ​ອີ​ຣັກ ເພື່ອ​ວ່າ​ທາງ​ຄອບ​ຄົວ​ຈະ​ໄດ້​ນຳ​ເອົາ​ສົບ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄປ​ຝັງ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ນາງ​ເອ​ເຊຍ ເລົ່າ​ເລື້ອງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ປະ​ສົບ​ພະ​ການ​ຂອງ​ນາງນັ້ນ ແມ່​ຍິງໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ອີກ 2 ຄົນ ກໍ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ການ​ໂອ້​ລົມ​ກັນ​ຕື່ມ.

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