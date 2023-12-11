ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ກຸ່ມຕາລີບານຕ້ອງຮັບເອົາ ແລະສະໜັບສະໜຸນພັນທະດ້ານສິດທິມະນຸດ ໃນອັຟການິສຖານ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ເຂົ້າຢຶດອຳນາດ ໃນປີ 2021 ກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ລຶບລ້າງສິດທິແລະສິດເສລາພາບຂັ້ນພື້ນຖານ ໂດຍສະເພາະແລ້ວພວກແມ່ຍິງແລະເດັກຍິງແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຈາກພື້ນທີ່ສາທາລະນະແລະຊີວິດການເປັນຢູ່ປະຈຳວັນ.
ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຊຶ່ງເປັນວັນສິດທິມະນຸດແລະວັນຄົບຮອບ 75 ປີໃນຄຳປະກາດສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດນັ້ນ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳອັຟການິສຖານກ່າວວ່າ ສິດທິມະນຸດຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນຄວາມວັດທະນາຖາວອນ ຄວາມປອງສາມັກຄີ ແລະສະຖຽນລະພາບຂອງປະເທດຊາດ ໃນອະນາຄົດ.
ເມື່ອໄວໆມານີ້ ສະຫະລັດໄດ້ທຳການລົງໂທດຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕາລີບານ 2 ຄົນທີ່ໄດ້ລະເມີດສິດທິມະນຸດ.