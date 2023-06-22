ເຈົ້າໜ້າທີ່ສູງສຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນອັຟການິສຖານ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ບໍ່ມີການຄໍ້າປະກັນຈາກກຸ່ມຕາລິບານວ່າ ພວກເຂົາຈະຍົກເລີກ “ການຈຳກັດທີ່ເປັນການລົງໂທດ” ຕໍ່ພົນລະເມືອງແມ່ຍິງຂອງປະເທດ ຊຶ່ງພາໃຫ້ເກີດ “ຄຳຖາມ” ກ່ຽວກັບກິດຈະການສະຫະປະຊາຊາດຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ.
“ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳອະທິບາຍໃດໆ ໂດຍບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ເປັນຜູ້ນຳແທ້ຈິງກ່ຽວກັບການຫ້າມດັ່ງກ່າວ ແລະບໍ່ມີການຄໍ້າປະກັນວ່າ ຈະມີການຍົກເລີກ” ທ່ານນາງໂຣຊາ ໂອຕຸນບາເຢວາ ຫົວໜ້າປະຕິບັດງານການຊ່ວຍເຫລືອສະຫະປະຊາຊາດ ໃນອັຟການິສຖານ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ.
ໃນວັນທີ 5 ເມສາ ກຸ່ມຕາລິບານໄດ້ແຈ້ງໂດຍທາງປາກເປົ່າຕໍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າ ການຫ້າມຕໍ່ພວກແມ່ຍິງບໍ່ໃຫ້ເຮັດວຽກກັບບັນດາອົງການມະນຸດສະທຳ ໄດ້ຕໍ່ເວລາອອກໄປຮວມທັງສະຫະປະຊາຊາດ. ມີພວກແມ່ຍິງອັຟການິສຖານປະມານ 400 ຄົນ ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ສະຫະປະຊາຊາດຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ສັ່ງໃຫ້ພະນັກງານແມ່ຍິງ ເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານ ແລະສຳລັບພວກພະນັກງານຜູ້ຊາຍກໍເຊັ່ນກັນ ທີ່ເຮັດວຽກບໍ່ສຳຄັນນັ້ນໃຫ້ເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານ.