ການສໍາຫຼວດ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ: ຄວາມສໍາຄັນຂອງສິດທິແມ່ຍິງ ສໍາລັບການຮັບຮູ້ຕໍ່ກຸ່ມຕາລິບານ

ແມ່ຍິງຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ກ່າວວ່າ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ບໍ່ຄວນຮັບຮູ້ລັດຖະບານກຸ່ມຕາລິບານ ຈົນກວ່າການເຂົ້າເຮັດວຽກງານ ແລະການສືກສາຂອງແມ່ຍິງໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູ, ພ້ອມທັງມີການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານແບບຮວມເອົາທຸກພັກຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງການສໍາຫຼວດໃໝ່.
ປະມານ 46 ເປີເຊັນ ຂອງແມ່ຍິງອັຟການິສຖານຈໍານວນ 592 ຄົນ ທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ຜູ້ສໍາຫຼວດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນເດືອນກໍລະກົດ ວ່າ ບັນດາຜູ້ນໍາໂລກ ບໍ່ຄວນຮັບຮູ້ ກຸ່ມຕາລິບານ ໃນຖານະລັດຖະບານ ຂອງອັຟການິສຖານ “ພາຍໃຕ້ສະພາບການໃດໆ.”
ເຄິ່ງນຶ່ງຂອງຜູ້ຕອບຕໍ່ການສໍາຫຼວດກ່າວວ່າ ການຮັບຮູ້ໃດໆກໍຕາມ ກ່ຽວກັບລັດຖະບານຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການປັບປຸງທີ່ເປັນຮູບປະທຳ ໃນສິດທິຂອງພວກແມ່ຍິງ, ເຊິ່ງລວມມີ ສິດທິໃນດ້ານການສຶກສາ ແລະສິດທິໃນດ້ານວຽກງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ເຂົ້າຢຶດອໍານາດໃນປີ 2021, ກຸ່ມຕາລິບານ ໄດ້ປິດໂຮງຮຽນມັດທະ ຍົມ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລສໍາລັບເດັກນ້ອຍຍິງ, ປະໃຫ້ເດັກຍິງຈໍານວນຫຼາຍ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງລະບົບການສຶກສາ, ແລະວາງຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານວຽກງານຕໍ່ແມ່ຍິງຢ່າງກວ້າງຂວາງ.