ກ່ອນເຖິງວັນຄົບຮອບນຶ່ງປີຂອງການບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ ໂດຍຣັດເຊຍ ໃນວັນທີ 24 ກຸມພານີ້, ບັນດາອົງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຂະຫຍາຍການຊ່ວຍເຫຼືອກູ້ຊີວິດຕໍ່ປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ “ຈຸດສູນກາງ” ຂອງຄວາມຂັດແຍ້ງ.”
ສອງຂະບວນລົດຂອງອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ໄປຮອດຊຸມຊົນຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໃນແຖວໜ້າຢ່າງຮຸນແຮງໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ. ຂະບວນລົດບັນທຸກ 6 ຄັນໄດ້ເດີນທາງຮອດເມືອງ ຕໍ່ເຣັດສ໌ ທາງພາກເໜືອຂອງຢູເຄຣນ, ເຊິ່ງຕັ້ງຫ່າງຈາກເຂດຕໍ່ສູ້ 10 ກິໂລແມັດໃນພາກພື້ນ ໂດເນັດສ໌, ເມື່ອວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານ ເຈັນສ໌ ແລກ, ໂຄສົກຂອງຫ້ອງການປະສານງານດ້ານມະນຸດສະທຳຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ຫຼື OCHA ໄດ້ກ່າວວ່າຂະບວນລົດດັ່ງກ່າວໄດ້ຂົນວັດຖຸການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຈຳເປັນ ລວມມີ, ນ້ຳ, ຢາ ແລະ ວັດຖຸສ້າງທີ່ພັກສຸກເສີນ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ "ຂະບວນລົດທີ່ວ່ານັ້ນຍັງໄດ້ນຳສົ່ງວັດຖຸການປິ່ນປົວບາດແຜທີ່ສາຫັດ ແລະ ອຸປະກອນການຜ່າຕັດສຸກເສີນ. ມີປະຊາຊົນ 15,000 ຈາກ 75,000 ຄົນຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ທີ່ນັ້ນກ່ອນສົງຄາມ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.”
ໃນວັນພະຫັດແລ້ວນີ້, ຂະບວນລົດອົງການທັງສອງ 5 ຄັນ ຊຸດທີສອງ ໄດ້ໄປຮອດເມືອງ ຮູລີໄອໂປລ໌ ໃນພາກພື້ນ ຊາໂປຣິສເຊຍ, ບ່ອນທີ່ປະມານ 3,000 ຄົນຍັງຢູ່ໃກ້ກັບເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກລະດົມຍິງຢ່າງເປັນປະຈຳ.
ທ່ານ ແລກ ໄດ້ກ່າວວ່າການເຂົ້າຫາການບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານແມ່ນໄດ້ຖືກລົບກວນ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງສຳລັບປະຊາຊົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ອະວຸໂສ, ຄົນພິການ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ມີລູກນ້ອຍ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ "ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນມີນາປີກາຍນີ້, ປະຊາຊົນ ແມ່ນບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ໃນຂະນະທີ່ສະຖານທີ່ຫຼາຍແຫ່ງແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນການຕໍ່ສູ້ ແລະ ບໍ່ສາມາດສ້ອມແປງໄດ້ຍ້ອນພາວະສົງຄາມທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່.”
ທ່ານເວົ້າວ່າ "ຍ້ອນມັນບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້, ແຫຼ່ງນ້ຳປະປາຕ່າງໆແມ່ນບໍ່ສາມາດປະຕິບັດການໄດ້, ແລະ ນ້ຳຕ້ອງຖືກນຳສົ່ງໃນຕຸກນ້ຳ ຫຼື ປ້ຳອອກຈາກນ້ຳສ້າງ.”