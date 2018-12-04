ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ມີພວກແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງ ຫຼາຍກວ່າ
150 ຄົນ ໃນຊູດານໃຕ້ ຖືກຂົ່ມຂືນ ຫຼືບໍ່ ກໍເປັນການລະເມີດທາງເພດແບບໃດ ກໍແບບນຶ່ງ
ໃນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້.
ການໂຈມຕີ ແມ່ນໄດ້ກະທຳໂດຍ “ພວກຕິດອາວຸດ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພວກທະຫານ,”
ໃກ້ໆກັບເມືອງ Bentiu ທາງພາກເໜືອ ຂອງປະເທດອີງຕາມລາຍງານຮ່ວມທີ່ໄດ້ລົງນາມ
ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຂອງປະທານຂອງອົງການ UNICEF ທ່ານນາງ Henrietta Force
ທ່ານ Mark Lowcock ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ພົວພັນ
ເລື້ອງມະນຸດສະທຳ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການຂອງອົງການກອງທຶນປະຊາກອນສະຫະປະຊາ
ຊາດ ທ່ານນາງ Natalia Kanem. ທັງສາມທ່ານ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພັກຝ່າຍ “ເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ປະກາດຕໍ່ສາທາລະນະ ປະນາມການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ແລະຮັບປະ
ກັນວ່າພວກທີ່ກະທຳຜິດນີ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບໂທດທັນຢ່າງສາສົມຕໍ່ການ
ກະທຳຂອງພວກກ່ຽວ.”
ກຸ່ມອົງການຊ່ອຍເຫຼືອ ທ່ານໝໍໄຮ້ພົມແດນ ໄດ້ກ່າວໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ວ່າພວກແມ່ຍິງ
ແລະເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງ ຈຳນວນ 125 ຄົນ ໄດ້ຖືກລະເມີດທາງເພດ ໃນຂະນະທີ່ຍ່າງໄປຫາ
ສະຖານທີ່ແຈກຈ່າຍອາຫານການກິນ ໃນເມືອງ Bentiu. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກທີ່
ໂຈມຕີນີ້ ແມ່ນປຸ້ນສະດົມ ເສື້ອຜ້າ ເກີບ ເງິນຄຳ ແລະແມ່ນແຕ່ບັດຮັບອາຫານຕ່າງໆ
ຂອງພວກແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງນີ້.
ໃນລາຍງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ມີການລະບຸວ່າ ມີ 2,300 ກໍລະນີ ທີ່ໄດ້
ຖືກລາຍງານ ໃນຊູດານໃຕ້ ໃນເຄິ່ງຕົ້ນປີ 2018 ແລະສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນພວກເຄາະຮ້າຍ
ທີ່ແມ່ນພວກແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງ. ປະມານ 20 ເປີເຊັນຂອງພວກເຄາະຮ້າຍນີ້
ແມ່ນພວກເດັກນ້ອຍ.
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