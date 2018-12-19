ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະປະຊາຊາດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບມືກັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດໃນບັນຫາຂັດ
ແຍ້ງ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວໄດ້ “ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງ”
ຢູ່ຊູດານໃຕ້ໃນປີນີ້ ແລະການຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອ
ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການຂົ່ມຂືນຕື່ມອີກ.
ທ່ານນາງປຣາມິລາ ແພັດເຕີນ ກ່າວຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ຜ່ານທາງວີດີໂອເຊື່ອມ
ຕໍ່ຈາກນະຄອນລອນດອນວ່າ “ໃນປີ 2018 ແມ່ນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະມີຄວາມຕື່ນ
ຕົກໃຈເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນຈຳນວນຂອງຄະດີຕ່າງໆ ແລະບັນດາຜູ້ເຄາຮ້າຍທີ່ກ່ຽວພັນກັບ
ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດໃນບັນຫາຂັດແຍ້ງທີ່ໄດ້ມີການຈົດບັນທຶກໄວ້. ຈຳນວນບັນ
ດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍໃນປີ 2018 ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 1,157 ຄົນ ຊຶ່ງ ເປັນໂຕເລກທີ່ສູງສຸດ
ທີ່ສຸດເປັນປະຫວັດການ ໃນຮອບສາມປີທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານນາງແພັດຕັນ ຜູ້ທີ່ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດ ຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດ ທີ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ຢູ່ໃນບັນຫາ ຂັດແຍ້ງ ກ່າວວ່າ ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດແມ່ນ “ມີຢ່າງແຜ່ກວ້າງ” ຢູ່ໃນຊູດານໃຕ້ ແລະຖືກນຳໃຊ້ເປັນຍຸດທະສາດ “ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອມເສຍ ອັບອາຍ ຂາຍໜ້າແລະໝິ່ນປະໝາດ” ທັງບັນດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ແລະສັງຄົມ ຊຶ່ງມັກຈະເກີດຂຶ້ນຢູ່ຕາມເສັ້ນສາຍຂອງຊົນເຜົ່າ ແລະການເມືອງ.
ບັນດາຜູ້ກໍ່ການໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າມາຈາກກອງ
ທັບແຫ່ງຊາດແລະພວກນັກລົບຕໍ່ຕ້ານລັດຖະ
ບານຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດບໍ່ແມ່ນເລຶ່ອງທີ່
ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ຍັງໜຸ່ມນ້ອຍ ແຕ່
ວ່າໂລກໄດ້ເປັນທີ່ຕື່ນຕົກໃຈເວລາອົງການ
ແພດບໍ່ມີພົມແດນກ່າວໃນເດືອນແລ້ວນີ້ວ່າ
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປິ່ນປົວພວກແມ່ຍິງ125 ຄົນ
ແລະພວກເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງ ຢູ່ໃນອາທິດດຽວ ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບທີ່ຮ້າຍແຮງ ອັນເປັນ
ຜົນມາຈາກການຂົ່ມຂືນ.ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກໂຈມຕີໃນຂະນະທີ່ຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງໄປຫາບ່ອນແຈກຢາຍອາຫານໃນເມືອງເບັນຕີອູໃນລັດຢູນີຕີ.
ອົງການດັ່ງກ່າວ ກ່າວວ່າ ຈຳນວນນຶ່ງຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 10 ປີ ແລະ
ອີກຈຳນວນນຶ່ງອາຍຸແກ່ກວ່າ 65 ປີ. ພວກແມ່ຍິງຖືພາກໍຮວມຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍ
ທີ່ຖືກທຸບຕີ ແລະຂົ່ມຂືນ.
ທ່ານນາງແພັດຕັນຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ການໂຈຕີໃນເດືອນພະຈິກ
ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງແນວໂນ້ມ ແລະສອດຄ່ອງກັບອັນທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້
ພົບເຫັນ ຢູ່ໃນລາຍງານທີ່ພິມເຜິຍແຜ່ໃນເດືອນກໍລະກົດ ທີ່ຜ່ານມາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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