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​ອົງ​ການ​ສ​ະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມທີ່​ສຳ​ຄັນ ກ່ຽວ​ກັບ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ   

​ແຟ້ມ - ພາບ​ທີ່​ເຫັນ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຕຶກ​ອາ​ຄານ​​ສູງ ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ໂດ​ຮາ ປະ​ເທດ​ກາ​ຕ້າ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 11 ພະ​ຈິກ 2022 ບ່ອນ​ທີ່​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ຈະ​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ສຳ​ຄັນ ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລືກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ໃນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ.

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ທ່ານ​ແອນ​ໂຕ​ນີ​ໂອ ກູ​ເຕ​ເຣັ​ສ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ອີກ​ເທື່ອ​ນຶ່ງ ໃຫ້​ກຸ່ມຕາ​ລີ​ບານ​ໃນອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານຍົກ​ເລີກ​ຂໍ້​ຫ້າມຈຳ​ກັດ​ສິດ​ທິ​ຂອງ​ພວກ​ແມ່​ຍິງ ບໍ່​ໃຫ້​ເຮັດ​ວຽກ​ແລະ​ຮັບ​ການ​ສຶກ​ສາ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ກະ​ກຽມ​ເປີດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ບັນ​ດາ​ທູດ​ຂອງ​ຫຼາຍໆ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້ເພື່ອ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລືກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ຢູ່​ໃນ​ອັ​ຟ​ກາກ​ນິ​ສ​ຖານ.

ການ​ປະ​ຊຸມ​ແບບ​ປີດ​ລັບ​ເປັນ​ເວ​ລາ 2 ມື້​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ໂດ​ຮາ ເມືອງ​ຫຼວງ​ຂອ​ງ​ປະ​ເທດ​ກາ​ຕ້າ ຈະ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ ໃນ​ການ​ເອົາ “ທ່າ​ທີ​ຮ່ວມ​ທົ່ວ​ໄປ” ກ່​ຽວ​ກັບ​ວ່າ​ຈະ​ພົວ​ພັນ​ແບບ​ໃດ ກັບ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ອອກ​ຄຳ​ສັ່ງ​ເທື່ອ​ຫຼ້າ​ສຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ທີ່​ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້​ແມ່​ຍິງ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖ​ານ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ແລະ​ອົງ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼື​ອ​ອື່ນໆ.

ທ່ານ​ກູ​ເຕ​ເຣັ​ສ​ໄດ້​ຂຽນ​ລົງ​ໃນ​ທວີດ​ເຕີ້​ເມື່ອ​ຕອນ​ແລງວັນ​ເສົາ​ຜ່ານ​ມານີ້​ວ່າ “ໃຫ້​ຕ່າວ​ປີ້ນ​ທຸກ​ມາດ​ຕະ​ການ​ທີ່​ຈຳ​ກັດ​ຮັດ​ແຄບ​ສິດ​ທິ​ຂອງ​ພວກ​ແມ່​ຍິງ​ບໍ່​ໃຫ້​ເຮັດ​ວຽກ​ແມ່ນ​ກະ​ແຈ​ເພື່ອ​ຈະ​ບັນ​ລຸ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຫຼາຍ​ລ້ານ​ຄົນ​ໃນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ.”

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ຊາວ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ສຸກ​ເສີນ. ແມ່​ຍິງ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມຈຳ​ເປັນ​ທີ່​ໃຫ້​ການ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ຕໍ່​ການ​ຈັດ​ສົ່ງ​ນີ້.” ທ່ານ​ກ່າວ​ຢ້ຳ​ວ່າ​ພະ​ນັກ​ງານ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ​ແມ່​ຍິງ​ແມ່ນ​ນຳ​ເອົາ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສຳ​ລັບ​ຊ່ວຍ​ຊີ​ວິດ​ໄປ​ໃຫ້​ພວກ​ແມ່​ຍິງ​ແລະ​ເດັກ​ຍິງ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ.

​ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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