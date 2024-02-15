ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ຕົນຢາກຈະເຫັນຜູ້ຕາງໜ້າຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມລະຫວ່າງປະເທດກ່ຽວກັບອັຟການິສຖານ ເປັນເວລາ 2 ມື້ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ປະເທດກາຕ້າ ໃນອາທິດໜ້ານີ້.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອັຟການິສຖານ ທ່ານອາເມຍ ມຸດຕາກີ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ກຸ່ມຕາລີບານຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໃນວັນທີ 18 ກຸມພາໂດຍກ່າວວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະຖືກຕ້ອນຮັບໃນຖານະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ອັຟການິສຖານ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣສ ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມເປັນເວລາ 2 ມື້ ໂດຍມີປະເທດສະມາຊິກແລະທູດພິເສດອົງການຈັດຕັ້ງລະດັບພູມີພາກກ່ຽວກັບອັຟການິສຖານ ເຂົ້າຮ່ວມນຳ.
ທ່ານສເຕຟານ ດູຈາຣິກ ໂຄສົກຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ກ່າວວ່າ ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ກໍແມ່ນການປຶກສາຫາລືຂອງສາກົນເພື່ອຫາທາງພົວພັນກັບກຸ່ມຕາລີບານ ຫຼັງຈາກພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າກຳອຳນາດຄືນ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ.
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