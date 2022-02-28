ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ລົງມະຕິໃນມື້ວັນອາທິດວານນີ້ ທີ່ຈະຈັດການປະຊຸມສຸກເສີນຂອງສະມາຊິກໂດຍລວມໃນສະມັດຊາໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດພາຍໃນອາທິດນີ້ ກ່ຽວກັບການບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ ຂອງຣັດເຊຍ, ລຸນຫຼັງທີ່ມົສກູ ຂັດຂວາງຮ່າງຍັດຕິໃນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ຕໍ່ການຮຸກຮານດັ່ງກ່າວຂອງ ຣັດເຊຍ.
“ຣັດເຊຍ ໄດ້ໃຊ້ສິດຢັບຢັ້ງຕໍ່ຍັດຕິດັ່ງກ່າວໃນມື້ວັນສຸກແລ້ວນີ້,” ທ່ານນາງລິນດາ ໂທມາສ ກຣີນຟີລ ໄດ້ເຕືອນຕໍ່ສະມາຊິກຂອງສະພາ. “ແຕ່ວ່າ ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວໄປກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຣັດເຊຍບໍ່ສາມາດຍັບຢັ້ງຂັດຂວາງສຽງຂອງພວກເຮົາ, ຣັດເຊຍບໍ່ສາມາດຍັບຢັ້ງປະຊາຊົນຊາວ ຢູເຄຣນ ແລະ ຣັດເຊຍ ບໍ່ສາມາດຍັບຢັ້ງຂັດຂວາງຕໍ່ກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ. ຣັດເຊຍບໍ່ສາມາດ ແລະຈະບໍ່ຍັບຢັ້ງຄວາມຮັບຜິດຊອບນັ້ນໄດ້.”
ຣັດເຊຍຍັງໄດ້ລົງຄະແນນສຽງເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການດໍາເນີນງານເຖິງສະມັດຊາໃຫຍ່, ແຕ່ວ່າ ເນື່ອງຈາກເປັນການລົງຄະແນນສຽງ ທີ່ເປັນໄປຕາມຂັ້ນຕອນ ຈຶ່ງບໍ່ມີການໃຊ້ສິດຢັບຢັ້ງໃດໆເຂົ້າມາ. ການລົງຄະແນນສຽງແມ່ນບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຮ່າງມະຕິ ທີ່ບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນມື້ວັນສຸກແລ້ວນີ້, ດ້ວຍຈໍານວນ 11 ຕໍ່ 15 ສຽງຂອງສະມາຊິກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ສະໜັບສະໜຸນພວກເຂົາ ແລະຈີນ, ອິນເດຍ ແລະສະຫະລັດອາຫຼັບເອມີເຣດ (UAE) ແມ່ນປະຕິເສດຕໍ່ການອອກສຽງ.
ທູດຂອງ ຣັດເຊຍ ທ່ານວາສຊີລລີ ເນເບັນເຊຍ (Vassily Nebenzia) ກ່າວຢູ່ໃນສະພາວ່າ “ໃນຄວາມພະຍາຍາມຕ່າງໆທີ່ຈະຫຼີກລ້ຽງ ຕໍ່ສະຖານະຂອງສະ ຫະພັນຣັດເຊຍ, ໃນຄວາມພະຍາຍາມຕ່າງໆ ທີ່ຈະບໍ່ສົນໃຈຕໍ່ເຫດການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນການທໍາລາຍຕໍ່ພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນ ຂອງກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ.”
ການປະຊຸມໃນມື້ວັນຈັນນີ້ ແມ່ນຈະຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ມະຕິຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ສະ ຫະປະຊາຊາດ ໂດຍຮ້ອງວ່າ “ການສາມັກຄີກັນເພື່ອສັນຕິພາບ,” ໂດຍໄດ້ອະນຸ ຍາດໃຫ້ມີການປະຊຸມພິເສດສໍາລັບສະມາຊິກທັງໝົດ ເມື່ອສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດຫາກປະສົບກັບບັນຫາ ແລະບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ກົດຂໍ້ບັງຄັບຂອງສະພາໃນການຮັກສາຫຼືຟື້ນຟູສັນຕິພາບ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງ ລະ ຫວ່າງປະເທດໄດ້. ໃນກໍລະນີນີ້, ຍ້ອນການຍັບຢັ້ງຂັດຂວາງຂອງຣັດເຊຍ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງໄດ້ມີການແບ່ງແຍກກັນໃນຫຼາຍໆບັນຫາ ແຕ່ມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສາມັກຄີກັນເພື່ອສັນຕິພາບ ແມ່ນມີໜ້ອຍກວ່າ 10 ເທື່ອນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1950 ເປັນຕົ້ນມາ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ຕິດ ຕາມການປະຊຸມ ໃນແຕ່ລະຄັ້ງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. ຄັ້ງຫຼ້າສຸດແມ່ນ 40 ປີກ່ອນ ກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງອິສຣາແອລ.
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