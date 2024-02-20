ການລົງມະຕິຢຸດຍິງໃນເຂດກາຊາ ຂອງ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ປະເຊີນກັບການຍັບຍັ້ງຂອງສະຫະລັດ

ກອງທັບອິສຣາແອລ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ລາຍງານການສູ້ລົບກັນຢ່າງໜັກໜ່ວງ ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ເມືອງຄານ ຢູນິສ (Khan Younis) ຂອງເຂດ ກາຊາ ໃນຂະນະທີ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສະຫະປະຊາຊາດ ກຽມລົງຄະແນນສຽງຕໍ່ມະຕິສະບັບນຶ່ງ ທີ່ຮ່າງໂດຍອາລຈີເຣຍ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຢຸດຍິງໃນທັນທີ, ເພີ້ມຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະປະຕິເສດການບັງຄັບ ໃຫ້ຊາວປາແລສໄຕນ໌ ຍົກຍ້າຍອອກໄປ.
ທ່ານນາງ ລິນດາ ໂທມັສ ກຣີນຟີລດ໌ (Linda Thomas-Greenfield) ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຈະໃຊ້ອຳນາດການຍັບຍັ້ງຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງເພື່ອສະກັດກັ້ນມະຕິດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງທ່ານນາງກ່າວວ່າ ອາດຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນການໄກ່ເກ່ຍ.
ກ່ອນການລົງຄະແນນສຽງ, ສະຫະລັດໄດ້ເຜີຍແຜ່ຮ່າງມະຕິຂອງຕົນໃຫ້ສະມາຊິກສະພາ. ວີໂອເອ ເຫັນວ່າ ຮ່າງມະຕິດັ່ງກ່າວເນັ້ນໜັກເຖິງການປ່ອຍຕົວຕົວປະກັນທີ່ກຸ່ມຮາມາສ ຈັບໄວ້ ແລະໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດກ່ຽວກັບ “ຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນສຳລັບແຜນການທີ່ເປັນໄປໄດ້” ເພື່ອປົກປ້ອງພົນລະເຮືອນຈາກການບຸກໂຈມຕີຂອງອິສຣາແອລໃນເມືອງ ຣາຟາ.
ຂໍ້ສະເໜີຂອງສະຫະລັດ “ໄດ້ເນັ້ນຍໍ້າວ່າ ການບຸກໂຈມຕີທາງພາກພື້ນຄັ້ງໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວບໍ່ຄວນດຳເນີນໄປໃນສະພາບການໃນປະຈຸບັນ” ແລະ “ປະຕິເສດບັນດາຄວາມພະຍາຍາມອື່ນທີ່ບັງຄັບໃຫ້ມີການຍົກຍ້າຍພົນລະເຮືອນ ຢູ່ເຂດ ກາຊາ.”
ສະຫະລັດບໍ່ມີກຳນົດເວລາໃນການຍື່ນຂໍມະຕິຕໍ່ໜ້າສະພາ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍລິຫານຂັ້ນສູງທ່ານນຶ່ງກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຈະໃຫ້ເວລາສະພາ ໃນການເຈລະຈາກ່ຽວກັບຂໍ້ຄວາມດັ່ງກ່າວ ແລະບໍ່ມີແຜນການທີ່ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລົງຄະແນນສຽງໃນໄວໆນີ້.
ການເຈລະຈາເຮັດຂໍ້ຕົກລົງຫຼາຍອາທິດ ທີ່ລວມມີສະຫະລັດ, ອີຈິບ ແລະ ກາຕາ ເພື່ອຢຸດຕິການສູ້ລົບໃນເຂດກາຊາ ແລະ ຮັບປະກັນການປ່ອຍຕົວຕົວປະກັນ ລົ້ມແຫຼວ.
ອິສຣາແອລ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ຕົນມີແຜນທີ່ຈະດຳເນີນການໂຈມຕີ ໃນເມືອງ ຣາຟາ ເຊິ່ງເປັນພື້ນທີ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງເຂດກາຊາ ທີ່ລຽບຕາມຊາຍ ແດນອີຈິບ ບ່ອນທີ່ ພົນລະເຮືອນ ປາແລັສໄຕນ໌ 1.5 ລ້ານຄົນ ໄດ້ຊອກຫາ ຄວາມປອດໄພຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
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