ລາຍງານຂ່າວຫຼ້າສຸດແຈ້ງວ່າ ຄະນະສັງເກດການຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງປະເທດເຢເມນແລ້ວ ເພື່ອຕິດຕາມເບິ່ງການຢຸດຍິງ ທີ່ບອບບາງ ຢູ່ໃນບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມເມືອງທ່າໂຮໄດດາ.
ຄະນະສັງເກດການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນນຳພາໂດຍພົນເບ້ຍບຳນານແພັດຕຣິກ ແຄມ ເມີດ (Patrick Cammaert) ຈາກເນເທີແລນ ທີ່ເຄີຍເປັນຜູ້ບັນຊາການ ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບ ສະຫະປະຊາຊາດມາກ່ອນ. ທ່ນາໄດ້ພົບປະກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ທີ່ເມືອງທ່າເອເດັນ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້.
ບ່ອນຢຸດແວ່ຕໍ່ໄປຂອງຄະນະສັງເກດການ ແມ່ນນະຄອນຊານາອາ ກ່ອນທີ່ຈະ ເດີນທາງໄປຍັງເມືອງທ່າໂຮໄດດາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຄມທະເລແດງ.
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຢ່າງເປັນເອກກະສັນ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງ ໃນບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມເມືອງທ່າໂຮໄດດາ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຂອງເຢເມນ. ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ບັນລຸກັນໃນອາທິດແລ້ວລະຫວ່າງການເຈລະຈາຂອງພັກຝ່າຍຕ່າງໆໃນເຢເມນພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຢູ່ນອກນະຄອນຫຼວງຂອງສະວີເດັນ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດແຄເຣັນ ພຽກສ໌ ຂອງອັງກິດ ຊຶ່ງຄະນະຜູ້ແທນຂອງທ່ານນາງເປັນຜູ້ຮ່າງເອກກະສານນັ້ນ ກ່າວວ່າ “ມະຕິນີ້ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ທຸກຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບັນລຸໂດຍພັກຝ່າຍຕ່າງໆຢູ່ທີ່ນະຄອນສະຕັອກໂຮມ. ສິ່ງສຳຄັນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຮວມທັງການຢຸດຍິງ ການເຄື່ອນຍ້າຍກຳລັງ ແຕ່ເມືອງໂຮໄດດາໄປຫາທ່າກຳປັ່ນ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ເມື່ອວັນທີ 18 ທັນວາ. ແລະຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ອະນຸມັດໃຫ້ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສົ່ງກຳລັງໄປສະໜັບສະໜຸນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງເຫຼົ່ານັ້ນ ຮວມທັງທຳການສັງເກດການນຳດ້ວຍ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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