ສະພາຄວາມໝັັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ມີກໍານົດລົງຄະແນນສຽງ ລຸນຫຼັງການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຮູຕີ ໃນຂົງເຂດທະເລແດງ

ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ມີກຳນົດທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບຮ່າງມະຕິຂອງສະຫະລັດ ທີ່ກ່າວປະນາມ ຕໍ່ການໂຈມຕີຂອງພວກກະບົດຮູຕີທີ່ມີຖານປະຕິບັດງານຢູ່ໃນເຢເມນ ເຊິ່ງໄດ້ໂຈມຕີກໍາປັ່ນຂົນສົ່ງສິນຄ້າຫຼາຍລໍາຢູ່ຂົງເຂດທະເລແດງ.
ມາດຕະການດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນເພື່ອຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການໂຈມຕີຫຼາຍໆຄັ້ງໂດຍນໍາໃຊ້ລູກສອນໄຟ, ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ແລະການແລ່ນເຂົ້າໃກ້ກັບປັ່ນໂດຍຂະບວນເຮືອຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງ, ເຊິ່ງໄດ້ລົບກວນການເດີນເຮືອທາງທະເລຜ່ານເສັ້ນທາງນ້ຳອັນສຳຄັນ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ທະເລອາຣັບ ແລະທະເລເມດີເຕີເຣນຽນ.
ຮ່າງມະຕິດັ່ງກ່າວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍຸຕິການໂຈມຕີໃນທັນທີ, ໂດຍກ່າວວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ຂັດຂວາງການຄ້າຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ແລະ “ບ່ອນທຳລາຍສິດເສລີພາບໃນການເດີນເຮືອ ພ້ອມທັງທໍາລາຍສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນພາກພື້ນ.”
ບໍລິສັດຂົນສົ່ງຫຼາຍບໍລິສັດ ໄດ້ປ່ຽນເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຫຼີກ ລ່ຽງທະເລແດງ, ໂດຍການເລືອກເສັ້ນທາງທີ່ຍາວກວ່າຜ່ານ Cape of Good Hope ຂອງອາຟຣິກາແທນ.
ພວກຮູຕີທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ແມ່ນແນເປົ້າໝາຍໃສ່ກຳປັ່ນທີ່ຂຶ້ນກັບ ຫຼື ພົວພັນກັບ ອິສຣາແອລ, ແລະນັ້ນ ພວກເຂົາໄດ້ສະແດງຄວາມສາມັກຄີ ກັບຊາວປາແລສໄຕນ໌ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນແຫຼມກາຊາ.
ກອງທັບສະຫະລັດໄດ້ລາຍງານການໂຈມຕີ ຢູ່ບໍລິເວນພາກໃຕ້ຂອງທະເລແດງ
ຄັ້ງໃໝ່ໃນຕອນແລງວັນອັງຄານວານນີ້ ເຊິ່ງລວມມີເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ 18 ລຳ ແລະລູກສອນໄຟຕໍ່ຕ້ານກຳປັ່ນອີກ 3 ລຳ, ໂດຍໄດ້ຍິງເຂົ້າໃສ່ບໍລິເວນທີ່ກຳປັ່ນຫຼາຍສິບລຳ ກໍາລັງປະຕິບັດງານຢູ່.
ກອງບັນຊາການຂອງສະຫະລັດໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ຫຼື CENTCOM ກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງຂອງສະຫະລັດແລະອັງກິດ ໄດ້ຍິງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ແລະລູກສອນໄຟທັງໝົດຕົກ, ເຊິ່ງບໍ່ມີລາຍງານວ່າ ມີໃຜໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼືເກີດຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ.
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຂອງ CENTCOM ກ່າວວ່າ ນີ້ແມ່ນການໂຈມຕີຄັ້ງທີ 26 ຂອງກຸ່ມກະບົດຮູຕີ ນັບແຕ່ວັນທີ 19 ພະຈິກ ເປັນຕົ້ນມາ.
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