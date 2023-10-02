ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ຈະລົງຄະແນນສຽງ ກ່ຽວກັບ ການສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ຕໍາຫຼວດຂອງເຮຕີ

ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ມີກຳນົດທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ກອງກຳລັງສາກົນ ດໍາເນີນການສະໜັບສະໜຸນຕຳຫຼວດຂອງເຮຕີ ທ່າມກາງວິກິດການດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຈາກແກັ່ງ ຫຼືບໍ່.
ເຄັນຢາໄດ້ອາສາສະໝັກນຳພາກອງກຳລັງປະສົມຕໍາຫຼວດລະຫວ່າງປະເທດ 1,000 ຄົນ. ບາຮາມັສ, ຈາໄມກາ, ພ້ອມດ້ວຍ ອັງຕີກົວແລະບາບູດາ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນທີ່ຈະສະໜັບສະໜຸນດ້ານບຸກຄະລາກອນ.
ສະຫະລັດໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານການເງິນ ແລະດ້ານ Logistic ຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຮຕີ ທ່ານອາຣີລ ເຮັນຣີ (Ariel Henry) ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ສະພາຄວາມຫມັ້ນຄົງປະຕິບັດການຢ່າງຮີບດ່ວນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ໂດຍກ່າວວ່າ ສະຖາ ນະການຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ກໍາລົງຊຸດໂຊມລົງໄດ້ສ້າງວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທໍາ.
ທ່ານເຮັນຣີ ກ່າວວ່າ ການສົມທົບກັນຂອງກອງກໍາລັງບຸກຄະລາກອນຕຳຫຼວດ ແລະ ທະຫານ ຈະເປັນບາດກ້າວສໍາຄັນໃນການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ລັດຖະບານດຳເນີນງານອີກຄັ້ງ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ແກັ້ງດັ່ງກ່າວໄດ້ທຳການສັງຫານໝູ່, ການລັກພາຕົວ, ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ.