ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຈະລົງຄະແນນສຽງ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຢຸດຍິງຊົ່ວຄາວດ້ານມະນຸດສະທຳ ໃນກາຊາ

ກອງກຳລັງອິສຣາແອລ ແລະກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ໄດ້ສູ້ລົບກັນຢ່າງດຸເດືອດໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ທີ່ເມືອງຄານ ຢູນິສ, ເມືອງທີ່ໃຫຍ່ອັນດັບສອງຂອງເຂດກາຊາ, ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກເຂດກາຊາ ລາຍງານການໂຈມຕີທາງອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງ ຂອງອິສຣາແອລ ໃກ້ໆຊາຍແດນອີຈິບ.
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກທີ່ບໍລິຫານງານໂດຍ ກຸ່ມ ຮາມາສ ໃນເຂດ ກາຊາ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີຂອງອິສຣາແອລ ໄດ້ສັງຫານຢ່າງນ້ອຍ 20 ຄົນໃນເມືອງ ຣາຟາ (Rafah).
ການຕໍ່ສູ້ກັນຄັ້ງຫລ້າສຸດ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ມີກຳນົດຈະລົງຄະແນນສຽງໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບມະຕິທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຕິຊົ່ວຄາວ ການສູ້ລົບຢູ່ເຂດ ກາຊາ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະ ດວກໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ໃຫ້ແກ່ພົນລະເຮືອນປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ຕ້ອງການອາຫານ, ນ້ຳ ແລະຢາ.
ການລົງຄະແນນສຽງ ຄາດກັນວ່າຈະມີຂຶ້ນໃນວັນຈັນ ແຕ່ໄດ້ຖືກໂຈະໄວ້ ທ່າມ ກາງການເຈລະຈາທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ ກ່ຽວກັບເນື້ອໄນຂອງມະຕິດັ່ງກ່າວ ເນື່ອງຈາກບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜຸນຕ້ອງການການສະໜັບສະໜຸນທີ່ພຽງພໍສໍາລັບການຮັບຜ່ານມະຕິດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
ມະຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຢຸດຍິງ ດ້ານມະນຸດສະທຳ ໄດ້ປະສົບຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ໂດຍສະຫະລັດໄດ້ໃຊ້ອຳນາດຂອງຕົນ ໃນຖານະທີ່ເປັນນຶ່ງໃນສະມາຊິກ ຂອງສະພາທີ່ມີສິດວີໂຕ້ ຫຼືຢັບຢັ້ງ.
ສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ, ແຕ່ມາດຕະການເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານລອຍ ອັອສຕິນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງອິສຣາແອລ ໃນການສະກັດກັ້ນການບາດເຈັບ ຫຼືເສຍຊີວິດຂອງພົນລະເຮືອນຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ທີ່ມີປະຊາກອນໜາແໜ້ນ ແລະກ່າວຢ້ຳຄືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງສະຫະລັດ ທີ່ “ບໍ່ສັ່ນຄອນ” ໃນການສະໜັບສະໜູນອິສຣາແອລ ໃນສົງຄາມຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມຮາມາສ.