ສະຫະລັຫ ແລະບັນດາປະເທດພັນທະມິດ ເຕືອນພວກຫົວຮຸນແຮງຮູຕີ ກ່ຽວກັບ 'ຜົນທີ່ຈະຕິດຕາມມາ' ຖ້າຍັງສືບຕໍ່ ໂຈມຂະບວນເຮືອ ໃນທະເລແດງ

ສະຫະລັດ ແລະ ບັນດາ 11 ປະເທດພັນທະມິດ, ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ຮ່ວມກັນເຕືອນ ພວກຫົວຮຸນແຮງຮູຕີໃນເຢເມນ ກ່ຽວກັບຜົນທີ່ຈະຕິດຕາມມາ ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້, ເວັ້ນແຕ່ວ່າ ພວກເຂົາຈະຍຸຕິການໂຈມຕີຕໍ່ກຳປັ່ນບັນທຸກສິນຄ້າ ທີ່ແລ່ນຜ່ານຂົງເຂດທະເລແດງ.
"ຂໍໃຫ້ຂໍ້ຄວາມຂອງພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນນີ້ ເປັນອັນແຈ່ມແຈ້ງ, ພວກເຮົາຂໍຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ຍຸຕິການໂຈມຕີທີ່ຜິດກົດຫມາຍເຫຼົ່ານີ້ໃນທັນທີ ພ້ອມທັງປ່ອຍຂະບວນເຮືອ ແລະບັນດາລູກເຮືອ ທີ່ຖືກກັກຂັງຢ່າງຜິດກົດຫມາຍນັ້ນ", ອີງຕາມການກ່າວໃນຖະແຫຼງການຂອງປະເທດຕ່າງໆ ທີ່ນໍາອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍທໍານຽບຂາວ.
ທັງ 12 ປະເທດກ່າວວ່າ "ພວກຫົວຮຸນແຮງຮູຕີ ຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນຖ້າພວກເຂົາຍັງສືບຕໍ່ຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວິດ, ຕໍ່ລະບົບເສດຖະກິດຂອງໂລກ ແລະການລັ່ງໄຫຼໄປມາຂອງການຄ້າເສລີ ໃນຂົນສົ່ງທາງນໍ້າ ທີ່ສໍາຄັນຂອງພາກພື້ນນີ້.
ຜູ້ລົງນາມໃນຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວລວມມີ ອັງກິດ, ເຊິ່ງໃນວັນຈັນແລ້ວນີ້ ໄດ້ອອກຄໍາເຕືອນຂອງຕົນ ຕໍ່ພວກຫົວຮຸນແຮງຮູຕີ ກ່ຽວກັບ "ການດໍາເນີນການໂດຍກົງ," ເຊັ່ນດຽວກັບ ອອສເຕຣເລຍ, ການາດາ, ເຢຍຣະມັນ ແລະຍີ່ປຸ່ນ.