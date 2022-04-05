ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສະຫະປະຊາຊາດ ຈະປຶກສາຫາລື ເລື້ອງການສັງຫານພົນລະເຮືອນ ໃນຢູເຄຣນ

ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ຄາດວ່າ ຈະເປີດກອງປະຊຸມເພື່ອເພັ່ງເລັງໃສ່ການສັງຫານພົນລະເຮືອນຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກທີ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ນຳຂອງຣັດເຊຍ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ ຄວນປະເຊີນກັບການດຳເນີນຄະດີ ໃນການກໍ່ອາຊະກຳສົງ ຄາມ.
ກອງປະຊຸມໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ລວມມີການສະຫລຸບໂດຍຫຍໍ້ຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣັສ ແລະຫົວໜ້າດ້ານມະນຸດສະທຳຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານມາຣຕິນ ກຣິຟຟິສ ພ້ອມທັງຄຳປາໄສຂອງປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ.
ອັງກິດໄດ້ເປັນປະທານວຽນຂອງສະພາດັ່ງກ່າວໃນເດືອນນີ້ ແລະເອກອັກຄະລັດ ຖະທູດປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດຂອງຕົນ ທ່ານນາງ ບາຣບາຣາ ວູດເຫວີດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ກ່ຽວກັບເລື້ອງການສັງຫານພົນລະເຮືອນ ໃນລະຫວ່າງການບຸກລຸກຢູເຄຣນຂອງຣັດເຊຍ ຄວນຖືກນຳມາ “ສະເໜີຕໍ່ໜ້າກອງປະຊຸມ.”
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຢູເຄຣນ ທ່ານດີມີໂທຣ ຄູເລບາ ໄດ້ກ່າວເມື່ອຕອນແລງວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ ທ່ານໄດ້ປຶກສາຫາລືເລື້ອງນີ້ກັບທ່ານກູເຕເຣັສ ລວມທັງສະຖານະການຢູ່ໃນເມືອງບູຊາ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດຊານເມືອງ ຂອງນະຄອນຫຼວງຢູເຄຣນ ບ່ອນທີ່ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບວ່າ ພວກທະຫານຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ກະທຳການສັງຫານທີ່ໂຫດຮ້າຍ ເມື່ອສອງສາມວັນບໍ່ດົນມານີ້.
ທ່ານຄູເລບາ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວີດເຕີ ວ່າ “ເນັ້ນຢ້ຳວ່າ ຢູເຄຣນຈະໃຊ້ທຸກກົນໄກທີ່ມີຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອເກັບກຳຫຼັກຖານ ແລະນຳເອົາພວກອາຊະກອນຂອງຣັດເຊຍມາຮັບຜິດຊອບ.”
ມົສກູ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາໃດໆຂອງການສັງຫານພົນລະເຮືອນ ຢູ່ໃນບູຊາ ໂດຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຣັດເຊຍ ເຊີເກ ລາວຣອຟ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງເຫດການຕ່າງໆວ່າ ເປັນການ “ຈັດສາກຫາເລື້ອງເກາະຜິດເພື່ອຕໍ່ຕ້ານຣັດເຊຍ.” ສ່ວນເອກອັກຄະລັດຖະທູດຣັດເຊຍ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະສະໜອງ “ຫຼັກຖານທີ່ແທ້ຈິງ” ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ໂຄສົກຂອງບໍລິສັດດາວທຽມ Maxar Technologies ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫລງ ການສະບັບນຶ່ງ ເມື່ອວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ພາບຖ່າຍຕ່າງໆທີ່ໄດ້ເກັບກຳມາ ຢູ່ເທິງເມືອງບູຊາ ໃນກາງເດືອນມີນາ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ແລະກວດສອບກັບ “ພາບວີດີໂອ ແລະພາບຖ່າຍເມື່ອມໍ່ມານີ້ຂອງສື່ສັງຄົມ ທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນສົບຄົນນອນຕາຍ ຢູ່ໃນຖະໜົນແລະປ່ອຍປະຖິ້ມໄວ້ ເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດ.
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