ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ແນເປົ້າໝາຍ ໃສ່ 'ການແບ່ງແຍກທາງເພດ' ໃນອັຟການິສຖານ

ສະມາຊິກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ຍົກເວັ້ນ ຣັດເຊຍ ແລະ ຈີນ, ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການປະນາມ ການຂົ່ມເຫັງພວກແມ່ຍິງໃນອັຟການິດສະຖານແບບບໍ່ມີການຜ່ອນຜັນໃດໆເລີຍຂອງກຸ່ມຕາລິບານ, ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກທັງໝົດ ເອົາມາດຕະການຮີບດ່ວນ ໃຫ້ຄະນະຜູ້ນໍາຂອງປະເທດເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.
ຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈໍາອັຟການິສຖານ ທ່ານນາງໂຣຊາ ໂອຕຸນບາເຢວາ (Roza Otunbayeva), ກ່າວວ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການຢຶດອໍານາດ ປີ 2021 ມາ, ກຸ່ມຕາລິບານໄດ້ອອກດໍາລັດຫຼາຍກວ່າ 50 ສະບັບ ພ້ອມດ້ວຍເປົ້າໝາຍທີ່ຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບການລຶບລ້າງບັນດາແມ່ຍິງເຫຼົ່ານັ້ນອອກຈາກຊີວິດຢູ່ໃນສັງຄົມ.
ດໍາລັດດັ່ງກ່າວລວມມີ ການປິດຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາສໍາລັບພວກແມ່ຍິງ, ພ້ອມດ້ວຍມະຫາວິທະຍາໄລ, ການຫ້າມບັນດາແມ່ຍິງເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ບັນເທີງ ແລະກິລາ, ການຍົກເວັ້ນພວກແມ່ຍິງທັງໝົດ ຈາກລັດຖະບານ, ແລະການປະ ຕິເສດວຽກງານສ່ວນຫຼາຍສໍາລັບແມ່ຍິງ.
ທ່ານຊີມາ ບາຮູສ (Sima Bahous), ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສໍາລັບແມ່ຍິງ, ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມບ່ອນດຽວກັນວ່າ ລັດຖະ ບານອິສລາມ ໄດ້ກໍານົດມາດຕະການທາງເພດແບບບູຮານທີ່ເຂັ້ມງວດ ທີ່ປະຕິ ເສດສິດທິມະນຸດຂັ້ນພື້ນຖານ ຕໍ່ບັນດາແມ່ຍິງແບບຈະແຈ້ງ.
ທ່ານບາຮູສ ກ່າວຕື່ມວ່າ ແມ່ຍິງອັຟການິສຖານ “ບອກພວກເຮົາວ່າ ພວກເຂົາ ເຈົ້າເປັນນັກໂທດທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຄວາມມືດ, ຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນເຮືອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໂດຍປາສະຈາກຄວາມຫວັງ ສໍາລັບອະນາຄົດ.”