ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ທຳການຮຽກຮ້ອງຢ່າງບໍ່ເປັນເອກະສັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ການນຳຕາລີບານຂອງອັຟການິສຖານຕ້ອງຕ່າວປີ້ນມາດຕະການຫ້າມຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາຕໍ່ການເຂົ້າຫາການສຶກສາ ແລະ ວຽກງານຂອງແມ່ຍິງຢ່າງວ່ອງໄວ, ແລະ ໄດ້ກ່າວປະນາມການຫ້າມເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ຕໍ່ພະນັກງານຍິງໃນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເຣັສ ທ່ານນາງ ລານາ ນຸສເຊເບ (Lana Nusseibeh) ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບຄຳສັ່ງຄັ້ງຫຼ້າສຸດນີ້ວ່າ “ມາດຕະການຫ້າມທີ່ວ່ານີ້ແມ່ນບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນປະຫວັດສາດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ແລະ ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ການມີໜ້າ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນ ອັຟການິສຖານ ເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍ. ແຕ່ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາທຸກຄົນຮູ້, ນີ້ແມ່ນພຽງຄື້ນຂອງການຫ້າມຄັ້ງຫຼ້າສຸດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນໃນປີເຄິ່ງທີ່ຜ່ານມາເທົ່ານັ້ນ.”
ປະເທດ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເຣັສ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຮ່ວມກັນຮ່າງຍັດຕິທີ່ສະແດງ “ຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ການທຳລາຍຄວາມເຄົາລົບເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບພື້ນຖານຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ໃນອັຟການິສຖານ ໂດຍກຸ່ມຕາລີບານ.” ຫຼາຍກວ່າ 90 ປະເທດໄດ້ຮ່ວມກັນສະໜັບສະໜູນມາດຕະການດັ່ງກ່າວ.
ຍັດຕິຂອງສະພາໄດ້ກ່າວວ່າ ການຫ້າມແມ່ຍິງ ອັຟການິສຖານ ບໍ່ໃຫ້ເຮັດວຽກໃຫ້ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານໃນ ອັຟການິສຖານ “ຈະສົ່ງຜົນກະທົບໃນທາງລົບ ແລະ ຢ່າງຮຸນແຮງ” ຕໍ່ການປະຕິບັດການຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ, ລວມມີການນຳສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອກູ້ຊີວິດ ແລະ ການບໍລິການພື້ນຖານ.