ສະຫະລັດແລະພັນທະມິດຫຼາຍໆປະເທດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການ
ຮ່ວມ ປະນາມການຍິງລູກສອນໄຟາຂີປະນາວຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ແລະ
ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການລົງໂທດຢ່າງຄົບຖ້ວນຂອງສະ ຫະປະຊາຊາດ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ທ່ານນາງລິນດາ ໂທມັສ-ກຣິນຟຽວ ກ່າວ ໂດຍເອີ້ນ
ຊື່ຫຍໍ້ຂອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນເກົາຫຼີ ທີ່ເປັນຊື່ທາງການຂອງ
ເກົາຫຼີເໜືອນັ້ນວ່າ “ມັນເປັນເລື້ອງສຳຄັນ ທີ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກເອົາບາດກ້າວທີ່
ຈຳເປັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການລົງໂທດ ໃນຂອບເຂດອຳນາດ ຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼື
ສ່ຽງຕໍ່ການຂຽນເຊັກບໍ່ມີໂຕເລກ ສຳລັບອຳນາດການປົກຄອງຂອງເກົາຫຼີເໜືອໃນການ
ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ໂຄງການອາວຸດ.”
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຢູ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໂດຍຢືນຄຽງຂ້າງ ບັນ
ດາຄູ່ຮ່ວມງານ ຈາກ ອາລບາເນຍ ບຣາຊີລ ຝຣັ່ງ ໄອຣ໌ແລນ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະສະຫະລັດອາ
ຣັບເອເມີຣັສ. ທັງໝົດນີ້ ມີແຕ່ຍີ່ປຸ່ນເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ
ໃນປັດຈຸບັນ.
ນີ້ເປັນເທືຶ່ອທີສອງໃນຮອບ 10 ມື້ ທີ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງໄດ້ພົບປະຊຸມລັບ ເພື່ອຫາລື
”ກ່ຽວກັບການຍິງລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼືເໜືອ.
ນັບແຕ່ຕົ້ນປີນີ້ມາ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ທຳການທົດລອງສອງຄັ້ງ ໃນອັນທີ່ກ່າວກັນວ່າເປັນ
ລູກສອນໄຟໄວກວ່າສຽງ ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຈາກລົດໄຟ 2 ລູກ ແລະຍິງລູກ
ສອນນຳວິຖີ 2 ລູກຈາກເດີ່ນເຮືອບິນແຫ່ງນຶ່ງ ໃນພຽງຢາງ.
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