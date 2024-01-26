ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ພົບປະກັນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃນກອງປະຊຸມສຸກເສີນ ຕາມຄຳຮ້ອງຂໍຂອງຣັດເຊຍ, ລຸນຫລັງເຮືອບິນຂົນສົ່ງທະ ຫານຣັດເຊຍ ຕົກຢູ່ໃກ້ກັບຊາຍແດນຣັດເຊຍ-ຢູເຄຣນ. ທັງສອງຝ່າຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສືບສວນ.
ຫົວໜ້າດ້ານການເມືອງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງ ໂຣສເມຣີ ດີຄາໂລ (Rosemary DiCarlo) ກ່າວວ່າ ອົງການດັ່ງກ່າວບໍ່ຢູ່ໃນຖານະທີ່ຈະກວດສອບສະຖານະການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະຕິເຫດຄັ້ງນີ້ໄດ້.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ສິ່ງທີ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງແມ່ນ ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນສະພາບການຂອງການຮຸກຮານຢູເຄຣນຂອງຣັດເຊຍ ແລະສົງຄາມທີ່ກຳລັງດຳ ເນີນຢູ່. ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍອອກໄປອີກຕື່ມ, ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼີກລ່ຽງຈາກການກະທໍາ, ຄໍາເວົ້າ ຫຼືການກ່າວຫາ ທີ່ອາດຈະໄປຕື່ມເຊື້ອໄຟ ໃຫ້ຄວາມຂັດແຍ້ງ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຢູ່ແລ້ວ."
ມົສກູ ໄດ້ກ່າວຫາກີຢິບ ວ່າ ຍິງເຮືອບິນທີ່ຕົກໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ເບລໂກຣອດ (Belgorod). ຣັດເຊຍກ່າວວ່າ ເຮືອບິນລຳນີ້ ບັນທຸກຜູ້ໂດຍສານ 74 ຄົນ, ໃນນັ້ນລວມມີຊະເລີຍເສິກຊາວຢູເຄຣນ 65 ຄົນ ເຊິ່ງຈະເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການແລກປ່ຽນຊະເລີຍ.
"ຊະເລີຍເສິກຊາວຢູເຄຣນ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປພາກພື້ນ ເບລໂກຣອດ ເພື່ອດໍາເນີນການແລກປ່ຽນອີກຄັ້ງ ຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ ລະຫວ່າງ ມົສກູ ແລະ ກີຢິບ," ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ເຊີເກ ລາວຣອຟ (Sergey Lavrov) ກ່າວໃນວັນພຸດ ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ ບ່ອນທີ່ທ່ານກໍາລັງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. “ແທນທີ່ຈະເຮັດແບບນີ້, ຝ່າຍຢູເຄຣນໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດຈາກພາກພື້ນ ຄາກິຟ (Kharkiv). ມັນໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ເຮືອບິນ ແລະໄດ້ເປັນການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງ.”
ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ (Volodymyr Zelenskyy) ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ກຳລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສືບສວນຂອງນາໆຊາດ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຈິງປາກົດຂຶ້ນ.
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