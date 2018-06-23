ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນິໂອ ກຸດເຕເຣສ໌ “ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ
ທີ່ສຸດຕໍ່ການໃຊ້ກໍາລັງທາງທະຫານທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ຮວມທັງການໂຈມຕີທາງ
ພາກພື້ນດິນ ແລະໂຈມຕີທາງອາກາດ ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກ ສຽງໃຕ້ຂອງຊີເຣຍ” ອີງ
ຕາມຖະແຫຼງການຂອງໂຄສົກຂອງທ່ານ.
ຖະແຫຼງການສະບັບດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ “ການໂຈມຕີໄດ້ເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນຫຼາຍ
ພັນຄົນອົບພະຍົບຫລົບໜີຈາກທີ່ຢູ່ອາໄສຊຶ່ງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ພາກັນໜີໄປຍັງຊາຍແດນປະເທດຈໍແດນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຍັງມີຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ຄວາມສ່ຽງທີ່ຫລວງ
ຫລາຍທີ່ການໂຈມຕີເຫລົ່ານີ້ມີຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນຂົງເຂດ.”
ທ່ານກຸດເຕເຣສ໌ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ “ຢຸດຕິດການປະຕິດບັດການທາງທະຫານທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ
ໃນປັດຈຸບັນ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພັກຝ່າຍໃຫ້ນັບຖືຄວາມໝັ້ນໝາຍ ຂອງຕົນ ທີ່ຢູ່ພາຍ
ໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມະນຸດສະທໍາສາກົນ ຮວມທັງການປົກປ້ອງພົນລະເຮືອນ ແລະໂຄງຮ່າງພື້ນຖານຂອງພົນລະເຮືອນ.”
ຈໍແດນ ເປັນຄົນກາງໃນການເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຢູ່ພາກໃຕ້ຊິເຣຍ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະຣັດຊຍ ໃດເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ.
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