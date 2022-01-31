ເລຂາທິການໃຫຍ່ແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂທນິໂອ ກູເຕເຣສ ກ່າວວ່າ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຮັບ “ຂໍ້ຫາທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື” ວ່າ ອະດີດສະ ມາຊິກລັດຖະບານຂອງອັຟການິສຖານຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ, ກອງກໍາລັງຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະຜູ້ທີ່ປະຕິບັດງານ ໃຫ້ແກ່ກອງກໍາລັງລະຫວ່າງປະເທດ ໄດ້ຖືກສັງ ຫານ ນັບຕັ້ງແຕ່ກຸ່ມຕາລິບານເຂົ້າຢຶດຄອງປະເທດໃນວັນທີ 15 ສິງຫາ ໃນປີທີ່ແລ້ວ.
ໃນລາຍງານທີ່ໄດ້ຮັບໃນມື້ວັນອາທິດວານນີ້ໂດຍອົງການຂ່າວເອພີ, ທ່ານ ກູເຕເຣສ ກ່າວວ່າ “ຫຼາຍກວ່າ ສອງສ່ວນສາມ” ຂອງພວກເຄາະຮ້າຍ ແມ່ນມີການກ່າວຫາທີ່ວ່າ ເປັນຜົນມາຈາກການສັງຫານແບບຮວມຮັດຕັດຕອນໂດຍກຸ່ມຕາລິບານ ຫຼືເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຂົາ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ການປະກາດຂອງກຸ່ມຕາລິບານກ່ຽວກັບ “ການໃຫ້ນິລະໂທດກໍາທົ່ວໄປ” ສໍາລັບຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ເປັນພັນທະມິດກັບອະດີດລັດຖະບານ ແລະກອງກໍາລັງປະສົມ ທີ່ນໍາໂດຍສະຫະລັດ.
ຄະນະຜູ້ແທນທາງການເມືອງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ຍັງໄດ້ຮັບ “ການກ່າວຫາທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືຕ່າງໆກ່ຽວກັບການສັງຫານແບບຮວມຮັດຕັດຕອນຂອງຢ່າງນ້ອຍ 50 ຄົນ ທີ່ສົງໄສວ່າພົວພັນກັບກຸ່ມ ISIL-KP,” ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມ ທີ່ປະຕິບັດການ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ, ທ່ານ ກູເຕເຣສ ກ່າວໃນລາຍງານຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ເຖິງແມ່ນກຸ່ມຕາລິບານ ຈະໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນ, ໂຕແທນທາງການເມືອງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຍັງໄດ້ຮັບການກ່າວຫາທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື “ກ່ຽວກັບການບັງຄັບໃຫ້ຫາຍສາບສູນ ແລະການລະເມີດອື່ນໆທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດ ແລະກຽດສັກສີທາງຮ່າງກາຍ” ຂອງອະດີດສະມາຊິກ ຂອງລັດຖະບານ ແລະກຳລັງປະສົມທັງຫຼາຍ.
ທ່ານ ກູເຕເຣສ ກ່າວວ່າ ນັກປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແລະຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກທາງສື່ມວນຊົນຕ່າງໆ ຍັງຄົງ “ຖືກໂຈມຕີ, ຂົ່ມຂູ່, ຮາວີລົບກວນ, ຈັບກຸມຕາມອຳເພີໃຈ, ປະຕິບັດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະຖືກສັງຫານ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ ມີນັກເຄື່ອນໄຫວຂອງກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນ 8 ຄົນໄດ້ຖືກສັງ ຫານ, ລວມທັງສາມຄົນຖືກສັງຫານໂດຍກຸ່ມຕາລິບານ ແລະສາມຄົນໂດຍກຸ່ມລັດອິສລາມຫົວຮຸນແຮງ, ໃນນັ້ນ 10 ຄົນໄດ້ຖືກຈັບຊົ່ວຄາວ ເຊິ່ງໄດ້ຖືກທຸບຕີ ແລະຖືກຂົ່ມຂູ່ໂດຍກຸ່ມຕາລິບານ. ນັກຂ່າວສອງຄົນຖືກຂ້າຕາຍ ນຶ່ງຄົນໄດ້ຖືກສັງຫານໂດຍກຸ່ມລັດອິສລາມ ແລະອີກສອງຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກພວກຜູ້ຊາຍຕິດອາວຸດທີ່ບໍ່ຮູ້ຊື່.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຈົດບັນທຶກ 44 ກໍລະນີ ແມ່ນຖືກຈັບຊົ່ວຄາວ, ທຸບຕີ ແລະຂົ່ມຂູ່ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ 42 ກໍລະນີ ແມ່ນໂດຍກຸ່ມຕາລີບານ.
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