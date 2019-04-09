ຫ້ອງການສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ຕົນມີຄວາມເປັນຫ່ວງ
ວ່າ ອາດມີຊາວມຸສລິມໂຣຮິງຢາຫຼາຍສິບຄົນ ຖືກຂ້າຕາຍ ໃນການໂຈມຕີ ໂດຍ
ເຮຣີຄອບເຕີ້ ທະຫານມຽນມາ ໃນອາທິດແລ້ວ ຫຼາຍກວ່າໂຕເລກ ຜູ້ເສຍຊີວິດ 7 ຄົນ
ໃນຂັ້ນຕົ້ນນັ້ນ.
ໂຄສົກຂອງອົງການຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ ດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ນະຄອນ
ເຈນີ ວ່າ ທ່ານນາງຣາວີນາ ແຊມດາຊານີ ກ່າວວ່າ “ເວລານີ້ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບລາຍງານ
ວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດອາດຈະສູງກວ່ານັ້ນ. ພວກເຮົາ ໄດ້ຮັບລາຍງານທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີ
ການຢືນຢັນເທື່ອວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ອາດຈະສູງເຖິງ 30 ຄົນ.”
ພວກຊາວບ້ານທີ່ເມືອງບຸດທິດວງ ກ່າວວ່າ ເຮຣີຄອບເຕີ້ທະຫານ ໄດ້ໂຈມຕີຊາວ
ໂຣຮິງຢາ ກຸ່ມນຶ່ງທີ່ພາກັນໄປເກັບໜໍ່ໄມ້ ໃນມື້ວັນພະຫັດແລ້ວ.
ທ່ານນາງແຊມດາຊານີ ກ່າວວ່າ ພວກທະຫານມຽນມາ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ “ພວກກໍ່
ການຮ້າຍ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນກອງທັບອາຣາຄານ.” ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ທ່ານ
ນາງ ກ່າວວ່າ ອົງການຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ດ້ານສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ປະຕິເສດ
ຕໍ່ການກ່າວຫາທີ່ວ່ານີ້.
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