ພົນລະເຮືອນ ຫຼາຍພັນ ທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ເມືອງ Mosul ປະເຊີນໜ້າ ກັບອັນຕະລາຍ

ພວກນັກລົບກຸ່ມລັດອິສລາມຫຼື IS ຫລາຍຮ້ອຍຄົນ ຍັງສືບຕໍ່ພະຍາຍາມຄວບ ຄຸມພາກ
ສ່ວນນ້ອຍໆ ຂອງເມືອງ Mosul ໃນປະເທດອີຣັກ ແຕ່ວ່າ ບັນດາຜູ້ບັນຊາການອີຣັກ
ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ມີພົນລະເຮືອນຫລາຍ
ພັນຄົນ ຍັງຕົກຄ້າງຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແລະກໍຢູ່ໃນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຈາກການສູ້ລົບກັນ ທີ່ຢູ່ອ້ອມ
ແອ້ມເຂົາເຈົ້າ.
ພວກຫົວຮຸນແຮງ IS ໄດ້ກົດດັນໃຫ້ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມການ
ສູ້ລົບເພື່ອປ້ອງກັນເມືອງ Mosul ຊຶ່ງເວລານີ້ພວມຢູ່ໃນຂັ້ນສຸດທ້າຍ ແລະ ບັນດາຜູ້ບັນ
ຊາການອີຣັກກ່າວວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ ທີ່ຈະລະເບີດ ພົນລະເຮືອນຄົນ
ໃດກໍຕາມ ທີ່ພະຍາຍາມຈະຫລົບໜີໄປສູ່ຄວາມປອດໄພ.
ພົນໂທ Sami al-Aridhi ຈາກໜ່ວຍຕໍ່ຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍກ່າວວ່າ “ພວກແມ່ຍິງ
ກຳລັງພາກັນສູ້ລົບກັບລູກເຕົ້າເຂົາເຈົ້າ ທີ່ຢູ່ຄຽງຂ້າງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມອີກວ່າ “ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາລັງເລໃຈ ທີ່ຈະໃຊ້ການໂຈມຕີທາງອາກາດ”
ຕໍ່ພວກນັກລົບລັດອິສລາມທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ນັ້ນ. ຖ້າຫາກບໍ່ເປັນດັ່ງນີ້ ພວກເຮົາສາມາດ
ກຳຈັດພວກເຂົາໄດ້ໃນພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ.
ອີຣັກກ່າວວ່າ ພົນລະຮືອນຫລາຍພົນຄົນ ຍັງຕົກຄ້າງຢູ່ໃນເຂດເມືອງເກົ່າ ຂອງເມືອງ
Mosul ຊຶ່ງຄັ້ງນຶ່ງເປັນທາງຮ່ອມຄົດລ້ຽວ ແລະທາງທຽວຜ່ານແຄບໆ ທີ່ ຫ້ອມລ້ອມ
ດ້ວຍຕຶກເກົ່າແກ່ ແຕ່ໃນເວລານີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ກາຍເປັນທະເລຂອງຊາກຫັກພັງ.
ທ່ານ Lise Grande ເຈົ້າໜ້າທີ່ມະນຸດສະທຳສະຫະປະຊາດໃນອີກຣັກ ກ່າວຕໍ່ອົງການ
ຂ່າວຝຣັ່ງວ່າ ຫຼາຍໆຄຸ້ມຂອງເມືອງ Mosul ຍັງຖືກຄວບຄຸມໂດຍພວກ IS ທີ່ອາດເປັນ
ບ່ອນຫລົບລີ້ “ຂອງພົນລະເຮືອນຫຼາຍເຖິງ 15,000 ຄົນ ແລະອາດເປັນໄປໄດ້ ມີຫຼາຍ
ເຖິງ 20,000 ຄົນ.” ການຄາດຄະເນດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ຮັບ
ການຢືນຢັນຈາກກອງທັບອີຣັກ ເຖິງແມ່ນວ່າ ພົນໂທ al-Aridhi ເຫັນພ້ອມນຳວ່າ ພົນ
ລະເຮືອນທີ່ຍັງຕົກຄ້າງຢູ່ນັ້ນ ແມ່ນຢູ່ໃນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງໄດ້ໃຊ້ລະເບີດເພື່ອຢຸດພວກພົນລະເຮືອນຄົນໃດກໍຕາມທີ່ພະຍາຍາມຈະຫລົບໜີ ແລະເຂົ້າເຈົ້າໄດ້ສົ່ງພວກແມ່ຍິງທຳການໂຈມຕີ ດ້ວຍລະເບີດ
ສະຫລະຊີບ ໃກ້ກັບຕຶກຕ່າງໆທີ່ພວກພົນລະເຮືອນພາກັນລີ້ຊອນຢູ່. ຜູ້ບັນຊາການກ່າວ
ວ່າ “ເຂົາເຈົ້າພາກັນລໍຖ້າໃຫ້ກຳລັງອີກຣັກເຂົ້າໄປເຖິງເຂົາເຈົ້າ ແລະຫລັງຈາກນັ້ນກໍລະ
ເບີດໂຕເອງ."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ