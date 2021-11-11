ອົງກາານສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ ວ່າ ພະນັກງານຂອງຕົນ ທີ່ຍັງຖືກຄຸມໂຕ ໂດຍລັດຖະບານກາງຂອງເອທິໂອເປຍ ເຫຼືອຢູ່ຢ່າງໜ້ອຍເກົ້າຄົນ ໃນນະຄອນຫຼວງອາດິສອາບາບາ ແລະພວກຄົນຂັບລົດໃຫຍ່ 70 ຄົນຜູ້ທີ່ຈະຂັບລົດບັນທຸກເຄື່ອງຊ່ອຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດທຳເຂົ້າໄປໃນຂົງເຂດທິເກຣທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດ ກໍຍັງຖືກນຳໂຕໄປຄຸມຂັງໄວ້.
ທ່ານສະແຕັບຟານ ດູຈາຣິກ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ພວກເຮົາສືບຕໍ່ເຮັດວຽກແລະພົວພັນກັບລັດຖະບານ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການປ່ອຍຕົວ.”
ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກພະນັກ ງານຊາວເອທິໂອ ເປຍຂອງຕົນ 22 ຄົນ ໄດ້ຖືກຄວບຄຸມໂຕຢູ່ໃນອາດິສອາບາບາ ແຕ່ວ່າ ຫົກຄົນໄດ້ຖືກປ່ອຍໂຕແລ້ວ. ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າບາງຄົນແມ່ນລວມຢູ່ໃນພວກທີ່ຖືກກັກຂັງ. ທ່ານດູຈາຣິກ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ ວ່າ ບໍ່ມີສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາທີ່ຍັງຖືກກັກໂຕ.
ໂຄສົກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຍັງບໍ່ທັນມີຄຳອະທິບາຍໃດໆເລີຍສຳລັບການກັກໂຕນັ້ນ.
“ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບການສື່ສານຢ່າງເປັນທາງການໃດໆ” ທ່ານດູຈາຣິກ ໄດ້ກ່າວຕອບຕໍ່ຄຳຖາມຕ່າງໆນາໆ. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ລົມກັບລັດຖະບານແລ້ວ ພວກເຮົາໄດ້ສົ່ງບັນທຶກຄຳເວົ້າ ພວກເຮົາຢາກໄດ້ຄຳອະທິບາຍ.”
ໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ ເອທິໂອເປຍ ໄດ້ເນລະເທດເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານມະນຸດສະທຳຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເຈັດຄົນ ອອກຈາກປະເທດ ໂດຍກ່າວວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ແຊກແຊງເຂົ້າໃນກິດຈະການພາຍໃນຂອງປະເທດ.
ພວກຄົນຂັບລົບບັນທຸກດັ່ງກ່າວ ເຮັດວຽກໃຫ້ທັງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ຫຼື NGO ຈຳນວນນຶ່ງ ອີງຕາມການກ່າວຂອງໂຄສົກ. ພວກເຂົາໄດ້ຖືກກັກໂຕ ໃນຂະນະທີ່ຂັບລົດບັນທຸກຢູ່ຖະໜົນໃນເມືອງຊາມາຣາ ທີ່ຂົງເຂດພາກເໜືອຂອງອາຟາຣ. ເຄື່ອງຂອງທີ່ບັນທຸກແມ່ນຈະຖືກນຳໄປຍັງເຂດທິເກຣ ບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນ 5 ລ້ານ 2 ແສນຄົນ ແມ່ນກຳລັງຕ້ອງການການຊ່ອຍເຫຼືອຫຼາຍທີ່ສຸດ. ບໍ່ມີການຊ່ອຍເຫຼືອໃດໆສາມາດເຂົ້າໄປໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວໄດ້ ເປັນເວລາເກືອບສີ່ອາທິດແລ້ວ.
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