ອາຫານເສີມ “Super Cereal” ຂອງ ສປຊ ຖືກສົງໄສ ເປັນສາເຫດ ໃນການລົ້ມປ່ວຍ ໃນອູການດາ

ອູການດາ ໄດ້ຍຸຕິການແຈກຍາຍ ອາຫານເສີມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ເອີ້ນ
ກັນວ່າ “ຊຸບເປີ ແຊຣີໂອ Super Cereal” ໃນທົ່ວປະເທດ ຫຼັງຈາກ ສອງຄົນໄດ້ເສຍ
ຊີວິດ ແລະອີກຫຼາຍກວ່າ 90 ຄົນ ໄດ້ລົ້ມປ່ວຍ ຍ້ອນກິນອາ ຫານເປັນພິດ.
ແຊຣີໂອ ຊຶ່ງເປັນອາຫານເສີມ ແມ່ນຖືກສົງໄສ ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ພວກຄົນ ຢູ່ໃນ
ຂົງເຂດ ກາຣາໂມຈາ ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ຂອງອູການດາ ມີອາການ
ປ່ວຍ ເມື່ອສັບປະດາແລ້ວນີ້.
“ພວກຄົນ ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຮັກສາ ອາການບໍ່ສະຫງົບທາງຈິດ
ແລະປວດຮາກ ຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍ” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ຮັບ ຜິດຊອບກ່ຽວກັບ
ຄວາມພ້ອມດ້ານໄພພິບັດຂອງອູການດາ ທ່ານ ມູຊາ ເອກວີຣູ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄປ ໃນວັນຈັນ
ວານນີ້.
ບັນດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ລວມມີ ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ 12 ຄົນ.
ໂຄງການອາຫານໂລກ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ WFP ຊຶ່ງເປັນຜູ້ສົ່ງແຊຣີໂອດັ່ງກ່າວ ພ້ອມກັນກັບ
ນ້ຳຕານ ແລະ ນ້ຳມັນ ໄປຍັງຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ຂອງ ອູການດາ ບໍ່ທັນໃຫ້ການຢືນຢັນ ຕໍ່
ລາຍງານຕ່າງໆ ຂອງການເສຍຊີວິດນັ້ນ. ແຕ່ຕົນໄດ້ ກ່າວວ່າ ຕົນກຳລັບຈັບຕາເບິ່ງ
ສະຖານະກາ ດ້ວຍ “ຄວາມຮີບຮ້ອນໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງ.”
ຕົນໄດ້ສົ່ງຕົວຢ່າງຂອງແຊຣີໂອ ໄປຍັງຫ້ອງທົດລອງຕ່າງໆ ສຳລັບການກວດສອບ.
ອົງການ WFP ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຊຸບເປີ ແຊຣີໂອ Super Cereal ແນໃສ່ເພື່ອສົ່ງເສີມ
ໃນດ້ານໂພຊະນາການ ພາຍໃນພວກແມ່ຍິງທີ່ຖືພາ ຫຼືທີ່ໃຫ້ລູກກິນນົມແມ່ ເພື່ອ
ປ້ອງກັນ ການຢຸດຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງທາລົກ ຫຼື ຮັກສາ ການຂາດອາຫານ ທີ່
ເປັນໄພອັນຕະລາຍ ຕໍ່ຊີວິດ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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