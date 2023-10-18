ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣັສ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າການໂຈມຕີຕ່າງໆໂດຍກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ຮາມາສ ໃສ່ ອິສຣາແອລ ບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຫດຜົນທີ່ຖືກຕ້ອງ “ຕໍ່ການລົງໂທດໂດຍລວມ” ຂອງຊາວ ປາແລັສໄຕນ໌, ແລະ ຮຽກຮ້ອງການຢຸດຍິງໃນທັນທີ.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຢູ່ກອງປະຊຸມເສດຖະກິດໃນ ຈີນ ນັ້ນ, ທ່ານ ກູເຕເຣັສ ໄດ້ກ່າວປະນາມການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມ ຮາມາສ ໃສ່ ອິສຣາແອລ ໃນວັນທີ 7 ຕຸລາທີ່ຜ່ານມາທີ່ໄດ້ສັງຫານຫຼາຍກວ່າ 1,400 ຄົນດັ່ງກັບ “ການປະຕິບັດການກໍ່ການຮ້າຍ” ທີ່ບໍ່ສາມາດໃຫ້ເຫດຜົນໄດ້.
ທ່ານ ກູເຕເຣັສ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ແຕ່ການໂຈມຕີທີ່ວ່ານັ້ນບໍ່ສາມາດໃຫ້ເຫດຜົນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕໍ່ການລົງໂທດໂດຍລວມຂອງປະຊາຊົນ ປາແລັສໄຕນ໌.”
ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງສຳລັບ “ການຢຸດຍິງດ້ານມະນຸດສະທຳໃນທັນທີ” ໃນສົງຄາມລະຫວ່າງ ອິສຣາແອລ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສ ໃນເຂດກາຊາ, ໂດຍໄດ້ກ່າວຢ້ຳສິ່ງທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ການຂໍຮ້ອງດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ຮີບດ່ວນສອງຢ່າງ.”
ທ່ານ ກູເຕເຣັສ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງກຸ່ມຮາມາສ ສຳລັບ “ການປ່ອຍຕົວປະກັນໃນທັນທີ ແລະ ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ,” ໂດຍອ້າງເຖິງ 199 ຄົນທີ່ຖືກລັກພາຕົວໄປໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີຂອງພວກເຂົາ, ເຊິ່ງແມ່ນຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງ ອິສຣາແອລ.”
ທ່ານ ກູເຕເຣັສ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ອິສຣາແອລ ໃຫ້ “ອະນຸຍາດການເຂົ້າໄປຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດຊະທຳຢ່າງບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດໃນທັນທີ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານທີ່ສຸດສຳລັບປະຊາຊົນຂອງເຂດ ກາຊາ, ເຊິ່ງສ່ວນ ຫຼາຍແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງສຳລັບການຢຸດຍິງດ້ານມະນຸດສະທຳໃນທັນທີ ເພື່ອສະໜອງເວລາທີ່ພຽງພໍ ແລະ ພື້ນທີ່ເພື່ອຊ່ວຍຮັບຮູ້ການຮຽກຮ້ອງສອງຢ່າງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກທໍລະມານຄັ້ງໃຫຍ່ຂອງມະນຸດທີ່ພວກເຮົາກຳລັງເຫັນຢູ່ນີ້.”
ທ່ານເວົ້າວ່າ “ຊີວິດຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຊະຕາກຳຂອງພາກພື້ນທັງໝົດແມ່ນກຳລັງຫ້ອຍໃນຄວາມດຸ່ນດ່ຽງນີ້.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ