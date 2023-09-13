ເຈົ້າໜ້າທີ່ສິດທິມະນຸດ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ການເປີດຊາຍແດນຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ແມ່ນເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໜ້າຍິນດີນຳ ໃນຂະນະທີ່ພຽງຢາງໂຍະຍານຜ່ອນຜັນການຄວບຄຸມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ແຕ່ກໍຍັງມີຄວາມກັງວົນຕ່າງໆຢູ່ ຮວມທັງ ‘ຄວາມສ່ຽງຂະໜາດໃຫຍ່’ ຕໍ່ການບັງຄັບເພື່ອໃຫ້ສົ່ງຊາວເກົາຫຼີເໜືອທີ່ຖືກຄຸມຂັງຢູ່ໃນປະເທດອື່ນໆ ໃຫ້ກັບຄືນບ້ານ.
ຜູ້ຂຽນລາຍງານພິເສດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບສະຖານະການດ້ານສິດທິມະນຸດຢູ່ໃນເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານນາງເອລີຊາແບັດ ຊາລມັນ (Elizabeth Sal-mon) ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະປະຊາຊາດ “ໄດ້ສະແດງຄວາມກັງວົນເປັນປະຈຳກັບຈີນແລະປະເທດສະມາຊິກອື່ນໆ” ກ່ຽວກັບ “ຄວາມສ່ຽງຢ່າງແທ້ຈິງໃນເລື້ອງການທໍລະມານ” ແລະ “ການລະເມີດສິດທິມະນຸດທີ່ຮ້າຍແຮງອື່ນໆ” ຊຶ່ງຊາວເກົາຫຼີເໜືອທີ່ໂຕນໜີອາດຈະປະເຊີນກັບການຖືກສົ່ງກັບຄືນປະເທດ.
ທ່ານນາງຊາລມັນ ກ່າວວ່າ ພວກໂຕນໜີທີ່ເປັນແມ່ຍິງໄດ້ຖືກກວດຄົ້ນຮ່າງກາຍແບບລ່ວງລ້ຳ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອຊອກຫາເງິນທີ່ລັກລອບເຂົ້າປະເທດຢູ່ຕາມອະໄວຍະວະລັບ.
“ພວກເຮົາຮູ້ດີວ່າໃນເວລານີ້ ໄດ້ມີການສົ່ງກັບ ພວກທີ່ບໍ່ໂຊກດີຈຳນວນນຶ່ງພວມດຳເນີນຢູ່” ທ່ານນາງຊາລມັນກ່າວ ແລະທ່ານນາງເວົ້າຕື່ມວ່າ ທ່ານນາງຫວັງວ່າລັດຖະບານຈີນ ສາມາດ “ຊອກຫາການແກ້ໄຂ” ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດ. “ຂ້າພະເຈົ້າຕົກໃຈຫຼາຍ ແລະພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຂຶ້ນສຽງ.”
ເກົາຫຼີໃຕ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປັກກິ່ງສົ່ງຊາວເກົາຫຼີເໜືອໂຕນໜີ ທີ່ຖືກຄຸມຂັງຢູ່ຈີນໄປຍັງເກົາຫຼີໃຕ້ ແທນທີ່ຈະສົ່ງພວກເຂົາເຈົ້າກັບຄືນໄປເກົາຫຼີເໜືອ.