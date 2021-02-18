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ນັກຊ່ຽວຊານສິດທິມະນຸດ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າ ພວກຊາວໜຸ່ມຂອງມຽນມາ ຈະບໍ່ກັບຄືນໄປ ລະບອບເກົ່າ

ພວກປະທ້ວງຊາວມຽນມາ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ສີ່ແຍກ ຢູ່ໃກ້ກັບທາດ ຊູເລ (Sule Pagoda) ເພື່ອປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ລັດຖະປະຫານຂອງພວກທະຫານ ໃນນະຄອນຢາງກຸ້ງ ຂອງມຽນມາ, ວັນທີ 17 ກຸມພາ 2021.

ຜູ້ລາຍງານພິເສດສຳລັບມຽນມາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ພວກຊາວໜຸ່ມຂອງປະເທດ ໄດ້ “ຊິມລົດຊາດຂອງເສລີພາບ” ແລະຈະບໍ່ຍອມລົດລະໃນຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະຕ່າວປີ້ນການກໍ່ລັດຖະປະຫານຂອງທະຫານຢູ່ໃນປະ ເທດຂອງພວກເຂົາ.

“ຂ້າພະເຈົ້າປະທັບໃຈກັບພວກຊາວໜຸ່ມ” ທ່ານທອມ ແອນດຣູ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໃນການໃຫ້ສຳພາດ ເມື່ອວັນພຸດວານນີ້.

ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ຫຼາຍຄົນໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ ພາຍໃຕ້ການປົກ ຄອງຂອງທະຫານຈາກພໍ່ແມ່ແລະພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ແຕ່ໃນຫ້າປີຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດໄດ້ເຄື່ອນຕົວຢ່າງຊ້າໆໄປສູ່ປະຊາທິປະໄຕ ພວກເຂົາໄດ້ຊົມໃຊ້ເສລີພາບສ່ວນບຸກຄົນໃນລະດັບໃດນຶ່ງ ແລະບໍ່ຢາກຈະຫັນກັບຄືນໄປຫາລະບອບຜະເດັດການຂອງທະຫານ.

ທ່ານແອັນດຣູ ໄດ້ເວົ້າວ່າ “ພວກຄົນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຊາວໜຸ່ມທີ່ແທ້ຈິງ ຜູ້ທີ່ເສຍສະ ຫລະທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ແລະສ່ຽງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ສຳລັບອະນາຄົດ.”

ພວກທະຫານຂອງມຽນມາ, ກອງກຳລັງ ທັດມາດໍ ໄດ້ຍຶດອຳນາດເມື່ອວັນທີ 1 ກຸມພາ ໂດຍປະກາດພາວະສຸກເສີນໄລຍະນຶ່ງປີ ແລະໄດ້ຄຸມຕົວຜູ້ນຳທີ່ແທ້ຈິງຂອງມຽນມາ ທ່ານນາງ ອອງ ຊານ ຊູ ຈີ ແລະປະທານາທິບໍດີ ອູ ວິນ ມຽນ ຮ່ວມກັບຄົນອື່ນໆນຳດ້ວຍ.

ການເຂົ້າກຳອຳນາດໄດ້ເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງຈາກບໍ່ເທົ່າໃດວັນຂອງຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງ ທະຫານແລະພັກສັນນິບາດແຫ່ງຊາດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ຫຼື NLD ທີ່ປົກຄອງປະເທດໃນປັດຈຸບັນ ຊຶ່ງໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງໃນເດືອນພະຈິກປີກາຍນີ້. ກອງກຳລັງທັດມາດໍ ໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຍອມຮັບຜົນການເລືອກຕັ້ງ ໂດຍກ່າວອ້າງວ່າ ມີການສໍ້ໂກງການເລືອກຕັ້ງຂະໜາດໃຫຍ່.

ທ່ານແອນດຣູ ນັກຊ່ຽວຊານອິດສະຫລະດ້ານສິດທິມະນຸດຜູ້ ທີ່ໄດ້ຮັບອຳນາດຈາກສະພາສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ປະຊາຄົມທຸລະກິດຂອງຕ່າງປະເທດ ໃນອາທິດນີ້ ໃຫ້ຕັດສາຍສຳພັນກັບມຽນມາ ຕາບໃດທີ່ທະຫານຍັງກຳອຳນາດຢູ່.

ທ່ານແອນດຣູ ເວົ້າວ່າ “ພວກນາຍພົນທັງຫຼາຍແມ່ນເປັນຫ່ວງຫຼາຍກ່ຽວກັບການພັດທະນາແລະສ້າງສາເສດຖະກິດ, ແລະແນ່ນອນ ພວກເຂົາເປັນຫ່ວງແທ້ ແຕ່ອັນນັ້ນແຫລະ ເປັນແຫຼ່ງຂອງອຳນາດຕໍ່ລອງ.”

ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ພວກນັກລົງທຶນທັງຫຼາຍ ຕ້ອງການສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະຕົວບົດກົດໝາຍ, ແລະປາສະຈາກສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ, ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຖືກທຳລາຍ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

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